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    國民黨宜縣黨部涉幽靈連署12人遭起訴 王定宇：很有犯罪上默契

    民進黨立委王定宇。（資料照）

    民進黨立委王定宇。（資料照）

    2025/06/19 14:46

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕宜蘭地檢署偵辦陳俊宇遭幽靈連署罷免案，查出林明昌等12名黨部人員，涉嫌指示或偽造提議人名冊約4000份，依個人資料保護法、刑法偽造私文書罪嫌，將12人全部起訴。對此民進黨立委王定宇表示，如果真的是國民黨各地方黨部恰巧進行一樣的犯罪行為，只能說真的很有犯罪上的默契，難怪是同黨同志啊！

    王定宇在臉書PO文表示，罷綠委涉偽造4千份！中國國民黨宜縣黨部主委林明昌等12人起訴，中國國民黨跨縣市偽造文書、死亡連署，截至目前為止……國民黨宜蘭縣黨部支付的犯罪酬勞最優，每小時100元-150元，犯罪組織黨工每位1000-1500元之報酬，竟然超越台南的偽造每份連署領2塊、3塊、3.03塊！（咦，好像畫錯重點！）

    王定宇直言，其實抄寫偽造的罷免連署，不論是否支領報酬，都屬違法！沒有黨中央某人下令，中國國民黨的台南、台北、宜蘭地方黨部會剛好不約而同地進行偽造文書組織犯罪（涉犯偽造文書的地方黨部持續增加中），如果真的是國民黨各地方黨部恰巧進行一樣的犯罪行為，只能說真的很有犯罪上的默契，難怪是同黨同志啊！

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