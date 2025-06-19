仍有274國人在以色列 林佳龍：目前沒有要從以撤僑

外交部長林佳龍立院備詢。（記者王藝菘攝）

2025/06/19 13:14

〔記者黃靖媗／台北報導〕以色列、伊朗衝突升溫，各界關注我國外交部是否會針對仍在以色列的國人進行撤僑。外交部長林佳龍今（19日）說明，以色列目前沒有到要撤僑，若國人有意願離開，外交部可提供協助。

立法院外交及國防委員會今日處理院會交付114年度中央政府總預算決議，外交部主管預算凍結案等3案。朝野立委質詢關切以色列、伊朗戰事對我國僑民、駐館、局勢的影響。

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林佳龍會前受訪說明，駐以色列代表處目前還在運作中，並根據以色列政府指引，按照作業程序居家辦公，必要的時候還是會到館處，目前已分3批陸續安全護送20名國人循陸路離開以色列。

林佳龍在委員會中進一步說明，目前共有274名國人仍在以色列，代表處附近及我國官邸都有因為轟炸而受損，外交部皆密切關注，以色列有許多關於疏散、安全的指引，我方會按照相關指引辦理，隨著中東衝突情勢的變化，外交部會做好因應；旅遊警示方面，僅以色列北境與加薩走廊是第4級，其餘目前維持在第3級。

伊朗方面，外交部亞非司副司長陳詠博說明，外交部原先掌握有9名國人在伊朗境內，其中3人已經離境，近期還有3名國人要往北邊撤離，仍在伊朗境內的我國外貿協會駐德黑蘭台灣貿易中心主任孫經權有與國人聯繫。

陳詠博進一步說明，外交部與孫經權每天都有聯繫，且孫經權對於往北邊裏海、往西邊土耳其等撤離路線都已有規劃，會依據實際情況做及時因應，近兩日便會動身。

針對中東情勢，林佳龍說明，美國是否參戰當然會升高衝突，從區域衝突演變成全球性衝突，不只對於地緣政治，對於全球的經濟也會有很大的影響，外交部對於各種可能情境他們都有做分析與因應，總統、行政院長昨日也有召開國安高層會議，做出各種應變計畫。

林佳龍會前受訪也指出，對於中東戰事可能會影響到印太、台海的安全情勢，包括美國航空母艦的移動、中國在太平洋地區擴張的行為，都可能會有連動，外交部也密切關注並妥善因應中。

至於台以關係是否有因為以色列周邊局勢改變而升溫？林佳龍表示，自從中東的戰事發生之後，以色列已經很清楚中國在支持敵對勢力，以台關係不僅理念相近，在地緣政治的利害關係也很密切，因此交流的層次與範圍都有所提升。

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