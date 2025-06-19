蔣萬安限索資時限喊「勿傷害基層」 洪健益：將帥無能累死三軍

台北市議員洪健益批評蔣萬安限索資回復時間是搞錯方向，將帥無能累死三軍。（記者何玉華攝）

2025/06/19 14:46

〔記者何玉華／台北報導〕台北市長蔣萬安表示要減輕公務員負擔，未來議員索資以「3天回覆」、最長1週為原則，今（19）強調問題不是在索資，而是短期內、限期的大量的索資，「不要傷害基層公務員」。民進黨台北市議員洪健益表示，蔣萬安搞錯方向了，「將帥無能，累死三軍」，統御無方還想推卸責任甩鍋議會，是拖垮台北市進步的最大問題。

洪健益在臉書貼文指出，蔣萬安到底有多怕被問政，公然在媒體前放話說「各局處都有抱怨」，「議員如果有不合理索資，就直接告訴議會、再來溝通」，還說索資以3天回覆為原則，有需要就是一周，理由竟是要「減輕同仁負擔，根本是搞錯方向；市府團隊若真的做事有章法、有紀律、有條有理，資料應該能隨時備查，怎麼會是聽到「索資」就神經緊繃、另立新規、甚至反過來責怪議會，污名化議員索資。

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洪健益說，議員依法行使監督職權，不管是問政所需或瞭解施政狀況，向市府索資都是為監督市政，為人民把關，為台北市能更好；基層同仁負荷過重的元兇從來不是議會，而是市長領導太差，「將帥無能，累死三軍」。過去3年，每遇需要決策的市政雜症時，蔣萬安總是以「依法行政」、「依法辦理」、「秉公辦理」不敢下決策，塘塞推託、輕描帶過，當基層同仁需要明確指令時卻無所適從，要如何處理呢？

洪健益批評說，蔣萬安的「依法行政」，讓各局處機關出現各自為政、溝通不良、橫向協調失能的情況；這些市府首長敢在市政會議抱怨嗎？而這些才是造成市府內部士氣低落、人才流動率高的關鍵原因，蔣萬安選擇漠視，統御無方還想推卸責任甩鍋議會，這樣的領導，根本是拖垮台北市進步的最大問題。

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