林思銘控補件灌水 罷團斥：做賊喊捉賊

新竹縣竹2選區「撕除惡銘」罷團領銜人謝婷婷回應國民黨立委林思銘，不要作賊喊捉賊，摸黑他們灌水連署。（資料照）

2025/06/19 13:04

〔記者黃美珠／新竹報導〕針對林思銘今天抨擊罷團違法操作罷免的指控，竹2「撕除惡銘」罷團領銜人謝婷婷用5點回應，強調林思銘的灌水說是抹黑，連署書的審查單位是新竹縣選委會不是中選會，他們被踢除的件數最大宗是一階倡議人，每份連署書都是捍衛台灣的意志。

謝婷婷的原整回應如下：

（1）林思銘做賊喊捉賊，不正視自己黨推動的95%造假連署，跑來抹黑我們灌水？

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（2）連署書審查單位為新竹縣選委會，審查到最後一天、最後一秒的是新竹縣選委會、非中選會。

（3）我們被踢除的件數最大宗為一階倡議人，依法辦理、無異議，若林思銘批判的是選罷法內容，我們無從回應，我們是依法行事的公民，補件制度難道不是立法院制定的規則嗎？

（4）罷免過程中，罷團依照林思銘簽署的法案、私人違法事蹟等進行揭露，不明白林思銘所謂抹黑造謠所指為何，我們說的每一件事都是他白紙黑字簽過的法案及事實。

（5）每份連署書都是捍衛台灣的意志，林思銘不反省、檢討自己，卻大聲疾呼公民違法、要提告，這不也是公民想罷免他的原因之一嗎？請立法委員正視民意，勿睜眼刷瞎話、狡辯賣台行為、不正視自己不恰當的親中作為。

竹二罷免行動支持者、民進黨籍新竹縣議員歐陽霆也說，他們不會像國民黨手眼通天，不會知道第一階段那些人通過審查，哪些人被刷掉了。為了確保每個公民的罷免意志都確實傳達，所以請在第一階段簽過的人第二階段還是持續來簽署。

他們也沒有國民黨有名冊可以抄襲，每一分的連署書都是志工們一筆一畫一份份自路邊簽回來的，每一份都貨真價實，禁得起考驗。如果林思銘對於選罷法中第一階段提議人不得為二階連署人的規定有疑義的話，只要大家一起來調整選罷法的法條，修成完成1%認定即進入二階即可，而不是通盤的把送出的份數全部來做認定。

他們罷團一階送出的4000多份，遠遠高於1%門檻的2300份，如果扣除認定的門檻恐怕現在早就沒有現在要補件的問題了，這些問題也就迎刃而解，這才是立委要做的事情，而不是整天質疑民眾，罵民眾是大罷免、大發瘋，罵民眾擾亂社會秩序。

歐陽霆也說，既然林思銘要告，他們也會給予大家一切法律上的協助。

竹2罷團支持者、民進黨籍新竹縣議員歐陽霆說，一階連署竹2罷團繳出4000多份的成績，遠超過1%的門檻2300份。（歐陽霆提供）

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