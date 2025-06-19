沈伯洋下週提告侵害名譽 傅崐萁：請向法院交待如何收受外國金援

國民黨立委傅崐萁。（資料照）

2025/06/19 13:42

〔記者劉宛琳／台北報導〕民進黨立委沈伯洋下週將對國民黨立委傅崐萁多次造謠他是間諜、在美國有房子等言論提告。傅崐萁回應，不管是被告還是告人，歡迎沈伯洋到法院交代清楚如何收受外國金援，沈伯洋也須公開說明為何說：「中共飛彈打過來對他有很大幫助」，全民也很想知道真相。

針對沈伯洋擬提告內容，傅崐萁指出，他的相關談話全部引用自媒體報導。包括議員林國春、侯漢廷等市議員都曾公開到法院提告沈伯洋觸犯國安法；沈創立的台灣民主實驗室及黑熊學院，是否有收受美國政府特殊資金，沈在黑熊學院裡說「中國飛彈打過來其實對我們有很大的幫助」是什麼意思？他有什麼隱藏性的任務嗎？都歡迎沈伯洋向法院說清楚。

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傅崐萁表示，民進黨提名這種以發生戰爭對自己最為有利的人，視台灣人民安全於無物的人當不分區立委，是與他同流合污？為他的言行背書？還是希望兩岸戰爭嗎？

傅崐萁說，還有媒體報導沈父被國內外媒體揭發長年在中國做貿易生意賺紅錢，營業額高達十幾億台幣，企業登記的是「中國台灣」，直到今年還下單進口陸貨93噸，一邊指控別人的家人在中國經商是高危險群，一邊竟稱是幫中國商人賺錢，邏輯死亡令人匪夷所思。左手拿美國資助，右手賺中國紅錢，民進黨這種抗中保台無恥雙標，確實應該跟全國人民好好說清楚講明白。

傅崐萁進一步表示，今年3月初侯漢廷曾出示一段黑熊學院創辦人沈伯洋開會時的音檔。沈伯洋：「再來更重要的應該就是中國的飛彈，中國飛彈打過來其實對我們有很大的幫助。」飛彈打過來，傷害的是台灣人民，這種草菅人命、想藉著兩岸緊張情勢謀取自己業務私利的人，有什麼資格發言？為什麼到現在不去提告侯漢廷？

傅崐萁表示，再者，6月初沈父被媒體揭露長年在中國做貿易生意大賺紅錢，沈父的「台灣兆億有限公司」與浙江、廣東、福建等貿易企業往來，十幾年來營業額上看17億元，自我矮化以「中國台灣」名義向中國申請出口許可，大賺人民幣。

傅崐萁質疑，沈伯洋身為立法院國防外交委員會召委，完全不避諱？過去指控別人的家在大陸經商是中共勢力滲透，同樣邏輯，沈伯洋是否已被滲透？如果民進黨確定要讓這麼高風險人士續任召委，台灣將陷於險境。「左手拿美國補助，右手賺中國紅錢」，這就是民進黨抗中保台的雙標。

傅崐萁再表示，至於沈伯洋是否拿美國錢，今年2月底開始相關報導見諸於各大報，3月時國民黨新北市議員林國春、新黨台北市議員侯漢廷及副秘書長游智彬等人相繼提告沈伯洋，涉嫌違反「國安法」，沈伯洋有沒有接受外國組織資助、操縱、指揮或發展組織，他應該自己到法庭上說清楚。

傅崐萁表示，根據2、3月美國及台灣各大媒體報導以及上述議員提告內容，美國政府效率部（DOGE）大砍美國國際開發署（USAID）計畫補助款項，國際投資大師索羅斯的「開放社會基金會」被指疑似拿了USAID的錢，而台灣至少有11個團體在7年間獲得該基金會總計370萬3726美元（約1億2166萬元台幣）資助。

傅崐萁也引述新黨發言人游智彬等人指出，根據「開放社會基金會」的公開資料顯示，台灣民主實驗室先後總共獲得約134萬9600美元，分別為2020年19萬9800美元、2022年49萬9880美元、2023年65萬美元，合計高達新台幣4425萬元。沈伯洋曾任台灣民主實驗室（DTL）執行長，也是現任理事。

傅再引述台北市議員候漢廷指出，沈伯洋在其擔任台灣民主實驗室執行長期間，直接獲得美國國務院資金，分別是2021年獲10萬美金（約328萬台幣），2024年則高達30萬5千美金（約1000萬新台幣），這些資金明確列明用途歸屬公共外交項目（科目編號：19.040）。

傅崐萁最後強調，對於沈伯洋指控別人的種種，迴力鏢全部打回自己身上，不管是告人還是被告，歡迎沈伯洋到法院全部交代清楚，全國人民也很想知道真相。

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