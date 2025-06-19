主委林明昌起訴 國民黨宜縣黨部續推罷免陳俊宇二階收件

國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌被起訴，黨部書記長武建華（中）指出，政治大於司法，太針對性，黨部會續推二階罷免連署。（資料照）

2025/06/19 14:43

〔記者游明金／宜蘭報導〕國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌等人涉嫌幽靈連署被起訴，黨部書記長武建華指出，從台北市黨部主委黃呂錦茹繼續被羈押禁見，再看到宜蘭的起訴，檢方整個作為就是政治大於司法，太針對性，這是民眾的普遍感覺，黨部會續推民進黨立委陳俊宇二階罷免連署，也會持續收件。

武建華說，從黃呂錦茹被續押的事件，到今天林明昌被起訴，看的出來就是政治大於司法，這不是他個人感受，而是民眾的普遍感覺，黃呂錦茹只是涉嫌偽造文書就要被押5個月，是什麼大案子需要押那麼久，她有舞弊金錢嗎？宜蘭縣黨部前書記長等人也是被押快2個月了，這符合比例原則嗎。

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武建華質疑，檢方偵辦動作太大了，遠超過一般案件的處理情形，台灣重大案件、詐騙案件猖獗，檢方怎麼不好好去辦，完全太針對性，縣黨部與一般民眾無法接受。

至於是否續推二階罷免？他指出，二階還在持續收件中，24日是截止日，目前交由各鄉鎮黨部處理，緊鑼密鼓整理資料統計件數，罷免案提議領銜人李惠玲沒有說要退出，還是照正常程序走，若達到二階罷免門檻需要的3萬6530份合格連署書，他們就會送件，如果沒達到門檻自然就不會送，送了也沒有用，只是造成公務員困擾，23日會統一對外說明。

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