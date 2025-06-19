國造潛艦「海鯤號」遭謠傳外殼變形 王定宇：勿迎合中共認知作戰

國造潛艦原型艦「海鯤號」近日實施首次海上測試（SAT），針對網路謠傳海鯤號船體變形，立委王定宇呼籲國人明辨是非、拒絕假訊息干擾國防建設，也勿迎合中共唱衰台灣的認知作戰。（王定宇辦公室提供）

2025/06/19 12:48

〔記者方瑋立／台北報導〕首艘國造潛艦「海鯤號」甫完成首次海測，網路卻出現潛艦「艇體變形」的謠言，引發社群熱議。對此，民進黨立委王定宇今（19）表示，這種惡意攻擊潛艦國造計畫的行為，不僅是在唱衰台灣，更是刻意迎合中共的認知作戰，他呼籲國人明辨是非、拒絕假訊息干擾國防建設。

王定宇指出，海鯤號成功駛出港區外進行海測，測驗項目繁多，未來還要進行潛航與操雷等關鍵測試，目前階段只是完成港測進入下一步。他強調，海軍與台船按照原定期程推進，9月至11月可望交艦形成戰力，期程未受影響。

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面對網路指稱海鯤號左舷船體出現變形，王定宇表示，這其實是潛艦設計中的被動測距聲納的位置，本來就是呈現三個三角形凸起，不存在所謂艇體變形的問題。台船與海軍都已澄清，艦體平整性與結構完全正常，並無異常情形。

王定宇質疑，這類刻意帶風向、甚至經過影像變造的訊息來源，顯然是為了詆毀潛艦國造、打擊士氣、影響後續預算。他呼籲國人審慎辨別資訊真偽，不要被假訊息操弄，更期待在野的藍白立委不要再拿謠言作為質詢或凍結預算的依據。

他強調，監督國防建設理所當然，但必須建立在真實資訊基礎上，而非敵人所散播的謠言。

王定宇也提醒，社會各界應持續監督：誰在成為這些錯假訊息的附庸者？又是誰真正在國會中配合阻擋國防預算？

王定宇說，「我們希望國會能給國軍充分而且足夠的支持，讓我們的國防更安全，國人更安心」。

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