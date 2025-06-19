轟馬英九赴中、藍委提親中修法！罷團籲下架賣台舔共立委

反共護台志工聯盟19日舉行「這還不是親共？藍委劍指內國法化假和平真侵略」記者會。（記者方賓照攝）

2025/06/19 13:26

〔記者林哲遠／台北報導〕全台罷免藍委進入倒數，前總統馬英九日前卻率團訪中，出席海峽論壇與中國政協主席王滬寧見面，引發討論。反共護台志工聯盟今日召開記者會痛斥，馬英九赴中唱和中國，國民黨立委則在國內提出多個親中法案，呼籲民眾下架親中賣台舔共立委，將台灣國會回復成能代表台灣民意、伸張台灣主權的國會。

反共護台志工聯盟今日召開「這還不是親共？藍委劍指內國法化假和平真侵略」記者會，聯盟發言人Molly指出，藍白惡修親中法案有三套組合拳，首先，「兩岸人民關係條例第29條修正案」，將禁限制水域的劃設權責由國防部移至海洋委員會，更在立法理由中稱「於兩岸之間尚未在法理上終結1949年以來的內戰狀態」，直接棄守台灣國家主權。

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Molly續指，再者，國民黨立委葉元之、徐巧芯分別提出「民防法修正草案」、「全民防衛動員準備法修正草案」兩惡法，破壞民眾防災自救能力，鬆動台灣民防系統；第三，藍委陳永康提出「國家安全戰略法草案」，為架空總統國安權限，將國安戰略主導權轉移至立法院。

「前總統馬英九卻於中國與中國相互呼應，一再以卸任元首身分赴中唱和，站上海峽論壇的舞台上，讓台灣主權被中共大吃豆腐！」Molly強調，馬英九赴中之旅被包裝成「和平交流」的操作，實質是侵略台灣法律工程的法律前哨戰，呼籲民眾透過大罷免改變國會結構，將台灣國會回復成能代表台灣民意、伸張台灣主權的國會。

罷免國民黨立委林思銘領銜人婷婷指出，國民黨立委提出「兩岸人民關係條例第29條修正案」欲淡化台灣主權問題，變相將兩岸問題包裝成「內政問題」，這不就是中共過去一直以來的主張嗎，難道國民黨立委認為台灣人是中共的一部分，為何這些國民黨立委要提這樣迎合中共論述的法案，大家不覺得很弔詭嗎？

婷婷續指，新竹市藍委鄭正鈐近日爆出涉嫌傳送政府資料給國台辦，難道就是傳說中的內神通外鬼；新竹縣立委林思銘在簽署上述法案時，幕後是否有境外勢力的指導？林思銘立委應該要出來說清楚，為何要這樣自甘墮落，成為中共在台的協力工作者。

此外，婷婷也提及，新竹縣罷免林思銘的補件份數還缺995份，呼籲新竹民眾救救我們的國家、救救我們深愛的家園，請新竹縣的選民朋友們，還沒有簽署過連署書的，趕快出來連署，讓大家拿起紙筆，寫下保衛國家的決心，一起下架像林思銘這樣親中賣台的舔共立委。

反共護台志工聯盟19日舉行「這還不是親共？藍委劍指內國法化假和平真侵略」記者會。（記者方賓照攝）

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