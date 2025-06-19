馬英九訪中哽咽敬烈士、讚習近平！ 李明哲：非常可悲

台灣人權工作者李明哲今日表示，一個前總統對中國的真實情況完全不了解，然後幫助中共去做內宣，連中國人都不相信他們脫貧了，馬英九還要去幫中國政府騙中國人，這是非常可悲的。（記者陳鈺馥攝）

2025/06/19 12:24

〔記者陳鈺馥／台北報導〕前總統馬英九訪中，大讚中共總書記習近平讓近億中國人民「脫貧」，是古今中外罕見成就。馬昨天參觀林覺民故居時，向革命烈士林覺民及民族英雄林則徐致敬，期間兩度哽咽落淚。台灣人權工作者李明哲今日受訪說，連中國人都不相信他們脫貧了，馬英九還要去幫中國政府騙中國人，這是非常可悲的。

馬英九參加海峽論壇大會後，17、18日一連2天在國台辦主任宋濤陪同下，參訪福建省「脫貧攻堅」示範地下黨鄉、寧德時代公司、福州市三坊七巷及林則徐紀念館、林覺民故居。

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馬英九在林覺民故居參訪時一度哽咽，感性提及「與妻訣別書」。參觀台灣會館時，馬特別朗讀1925年孫中山逝世後，北京大學台灣同學會獻上的輓聯「三百萬台灣剛醒同胞，微先生何人領導；四十年祖國未竟事業，舍我輩其誰分擔」，馬英九也忍不住哽咽落淚，情緒潰堤。

對此，曾遭中國關押5年的李明哲指出，中國的扶貧是靠地方政府去購買農家的產品，連中國很多學者都提到說，中國的脫貧要非常注意「重新返回貧窮的問題」，可見這個是「臨時性救命」的政策。而馬英九根本不了解中國真正狀況，就拿這個來歌功頌德習近平，這是非常不適當的。

李明哲憶及，他在中國監獄時，曾經遇到一件非常可笑的事情。中國罪犯有時要交判決罰款，如果在中國是貧困的人，是可以不用繳罰款的，他當時在獄中遇到一個非常貧困的人，跟地方政府申請貧戶，結果地方政府告訴這個人「我們全部脫貧了，我們沒有貧戶」，所以中國的脫貧，完全就是一個笑話。

李明哲批評，一個前總統對中國的真實情況完全不了解，然後幫助中共去做內宣，連中國人都不相信他們脫貧了，馬英九還要去幫中國政府騙中國人，這是非常可悲的。

李明哲也說，林覺民是一個希望推翻滿清的烈士，如果馬英九要去緬懷林覺民，應該看看孫中山設立的五權憲法。這部五權憲法現在在台灣，有很多國民黨立委附和民眾黨要把監察院廢掉，「這個林覺民和孫中山知道，應該會哭吧！馬英九應該先對國民黨內要廢除孫中山的監察權這件事，先提出一個說法」。

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