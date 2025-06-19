藍營拒辯論邀戰、無禮對待罷團 曹興誠：只敢躲在黑暗ㄧ見光就死

反共護台志工聯盟日前赴國民黨中央黨部送辯論邀請，反共護台三號志工曹興誠與志工們在國民黨中央黨部前開講並接受現場媒體提問。（資料照）

2025/06/19 12:14

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前聯電董事長、罷免藍委徐巧芯領銜人曹興誠17日與「反共護台志工聯盟」志工，赴國民黨中央黨部下辯論戰帖，邀請黨主席朱立倫進行大罷免公開辯論，藍營青年軍竟搬出大喇叭反制，並以「反共小沈中國熊，大展紅圖沈爸勇」、「反共就先反曹董，統一公投急先鋒」等標語諷刺。對此，曹興誠表示，因為理虧，國民黨不敢和罷免志工公開辯論，徐巧芯不敢見光，言行偏斜的人，只敢躲在黑暗裡橫行，ㄧ見光就死。

曹興誠在臉書PO文表示，「人身攻擊的謬誤」是一種邏輯謬誤，指的是在辯論或討論中，不是針對對方的論點本身進行反駁，而是攻擊對方的個人特質、動機或背景，以削弱對方的立場或可信度。

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曹興誠指出，自大罷免運動開始以來，國民黨就傾全黨之力，對賴總統、我和沈伯洋等人進行各種人身攻擊；卻從不辯解他們自己沒有投共賣台。他們犯下「人身攻擊」的邏輯謬誤，非常明顯，因為理虧，國民黨不敢和罷免志工公開辯論，也就可以理解。

曹興誠續指，趙少康不敢跟我公開辯論，說叫我找徐巧芯。事實上我老早就邀請徐巧芯出來公開辯論，但是她不敢出來，只敢躲在她的同溫層裡謾罵叫囂，如果她敢出來跟我公開辯論，我會公布影片，讓大家看見，她以前罵傅崐萁是病毒，後來竟然撲在這個病毒身上哭訴。我會問她，是傅崐萁不再是病毒？還是徐巧芯自己已經變成了病毒？

曹興誠直言，就這麼一問，徐巧芯就倒了。所以她絕對不敢出來公開辯論，言行偏斜的人，只敢躲在黑暗裡橫行，ㄧ見光就死。

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