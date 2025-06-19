美國務院重啟學生簽證審查 AIT：將儘快開放預約名額

外交部北美司司長王良玉今日上午說明，我國駐波士頓辦事處持續就哈佛的問題與校方保持聯繫，但目前卡關於簽證問題。（法新社檔案照）

2025/06/19 13:25

〔記者黃靖媗／台北報導〕美國總統川普上任後，收緊對留學生簽證的審查，引起留學生憂心。針對傳出美國國務院將重啟留學生簽證審查，美國在台協會（AIT）發言人今（19）日回應指出，AIT正在檢視新的學生簽證預約指南，將儘快開放新的預約名額。

美國官員5月暫停外國學生簽證預約，稱是針對涉嫌助長反猶太主義及其他國安問題的大學；川普政府更曾點名哈佛大學需進行額外簽證審查，並將其視為未來擴大實施相關措施的試點計畫。

請繼續往下閱讀...

AIT發言人今日表示，AIT簽證組正在檢視國務院最新的學生簽證預約指南，並且儘快根據指南開放新的學生簽證預約名額。

外交部北美司司長王良玉今日上午也在立法院外交及國防委員會說明，我國目前在哈佛的學生有50多名，據了解今年新生有53名新生，加上幾名研究人員，共約70名；我國駐波士頓辦事處持續就哈佛的問題與校方保持聯繫，但目前卡關於簽證問題。

針對簽證面談，王良玉指出，國人赴美學生簽證應該會在近期內恢復申請，外交部今日早上接到資訊，AIT收到新的公告之後，就會在其網站說明，應會在一兩天內提供新的簽證受理流程，AIT屆時也會加快腳步地處理我國學生的申請。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法