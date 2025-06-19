基隆罷團志工到市場舉牌、發小物 林沛祥第67天站路口反罷免

基隆絕配志工到市場發罷免小物，展開陸戰。（記者盧賢秀攝）

2025/06/19 14:23

〔記者盧賢秀／基隆報導〕全國大罷免將進入第三階段，中央選舉委員會將於6月20日審定首波立委罷免案第二階段連署結果，民團「基隆絕沛」有信心罷免立委林沛祥可望進入第三階段，最近「基隆絕沛」志工到各市場舉牌、發小物，為罷免案持續保持熱度；林沛祥則每天早上到重要路口舉牌呼籲民眾不同意罷免。

「基隆絕沛」在5月23日到基隆市選舉委員會送出3萬7533份罷免連署書，較法定門檻3萬394份，達標率達123.4％，目前由基隆市選舉委員會審查中，「基隆絕沛」領銜人陳青逸有信心可以進入第三階段投票。

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基隆絕沛的志工已經開始展開陸戰，志工在上午拿著手板、面紙和小扇子「同意罷免」小物上街頭，到市場等地發小物，呼籲民眾要出來投票。陳青逸說，效果很好，一天大約發300份的面紙，小扇子很可愛最搶手，都被索取一空，還有網友設計「熊同意」、「出來投票」手舉看板也很有趣。

陳青逸說，目前志工數量較少，早上到市場和民眾面對面接觸溝通，保持罷免的熱度，同時有些長輩不太習慣上網，因此到市場跟民眾說明罷免理由和可能投票期程，反映很好，預計下週罷免看板會上架。

民進黨基隆市黨部也在中山一路掛起一面看板，市長謝國樑和前民政處長張淵翔的人像，寫著「國民黨正在偷看你的個資？」民眾說，這種行為很不好，支持罷免都是一階、二階親自填寫，不像他們（國民黨）抄名冊作弊。

立委林沛祥2個月前就開始站路口，每天早上7點至8點在重要路口或市場口，舉著「不同意罷免」的看板，爭取上班族支持，今天是第67天。也有民眾為他加油，還有民眾提醒他要多喝水、防曬。

基隆絕配志工到市場發罷免小物，展開陸戰。（記者盧賢秀攝）

基隆絕配的罷免小物很可愛受歡迎，尤其是小扇子常常被索取一空。（記者盧賢秀攝）

基隆市國民黨立委林沛祥每天早上站路口，爭取民眾支持。（林沛祥辦公室提供）

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