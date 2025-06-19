花蓮縣6700萬發13萬戶防災包 徐榛蔚稱不會有政治考量

花蓮縣政府耗資6700萬元即日起將開始發放13萬家戶防災避難救護包，今天在縣府舉行記者會。（記者王錦義攝）

2025/06/19 13:15

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣政府耗資6700萬元即將發放13萬家戶防災避難救護包，日前疑在官方臉書酸黑熊學院防災包引發議論，縣長徐榛蔚今天在發放記者會中強調，預算是去年通過今年執行的，做這個不會有政治考量，有一些人以小人之心度君子之腹，從去年開始然後一直往前推動，希望再一次提升花蓮的防災意識。

徐榛蔚說，日本311大地震後，花蓮縣政府就發了第一次的避難包，這次因為0403地震，希望加強花蓮防災意識，去年就編列在總預算中，這次的避難包內容非常豐富，還有一個小的救護包，有一些急救用品，另外還有防災檢核表，告訴民眾準備避難包應該要有哪些東西，這次以戶為單位，每戶發放一個，不過希望民眾每一個人要為自己準備避難包，因為每一個人所需不一樣。

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之前縣府臉書開箱防災救護包加上內含的三角巾、滅菌紗布塊，預算價格每個約500元，縣府臉書還特別標註「花蓮鄉親0元、認同花蓮免1380」，遭民眾質疑暗酸民間防災組織黑熊學院。民進黨議員批評不恰當，質疑縣府刻意選在罷免投票日前夕才要發放，還強調要認同花蓮的，是不是為了反罷免而做的政治操弄。

黑熊學院創辦人之一的民進黨立委沈伯洋說，他在黑熊沒有職位但仍可說明，這使用的品質是台灣製或日本製，不是中國淘寶貨，長期以來許多人不斷造謠，看到外觀照片和黑熊學院照片類似，就說應該只有10、20塊怎麼賣那麼貴；他舉例有專利的濾水頭本身就要480元，超過10樣東西是1380元，希望東西賣得便宜、民眾方便取得。

針對花蓮縣政府防災包，沈伯洋說，花蓮縣政府對於政府財務有誤解，這些東西進貨、包裝、發送民眾不用錢嗎？是納稅人付的啊，用0元給民眾竟然敢講是完全免費的，納稅人的錢算什麼？裡面陳列的商品只是一般防災，和黑熊商品內容完全不搭嘎，故意以此方式政治攻擊黑熊學院。

沈伯洋說，「從中國開始懲戒黑熊學院，到台灣政治人物、粉專不斷造謠黑熊學院，因為黑熊不斷告訴大家如果災難來臨該做什麼準備，有好的心防才有好的民防，好的民防才會有好的國防，中國最害怕是這件事，而國民黨最害怕的是討論這件事不非黨派、能聚集大家，最怕這種一般性公民的力量，順便也想移轉大罷免的焦點「這也是為什麼黑熊學院成為中國、中國國民黨的眼中釘」。

為進一步落實「防災從平時做起」的理念，縣府也提醒，鼓勵民眾為家中每位成員準備一人一具的緊急避難包。建議內容包含個人重要證件影本、飲用水、防災食品、手機充電線、行動電源、手電筒、少量現金、收音機、備用電池、個人藥品、清潔用品、哨子、嬰幼兒必需品、毛巾及毛毯等。透過此次政策拋磚引玉，期盼全民都能培養備災習慣，共同建立更有韌性的防災家庭與社區。

花蓮縣消防局指出，為讓物資快速、確實送達民眾手中，由縣府統籌規劃發放流程，由於每個地區交通條件不同，為確保配送效率與安全，縣府與村里長間持續密切聯繫並彈性調整運送方式，將避難包及救護包逐戶發送至縣民手中，確保物資落實送達，即日起正式啟動全縣發放緊急避難包與救護包的作業程序。

局長吳兆遠說，這次動員跨局處團隊共同協作，展現高效率的災後資源分配能力，由鄉鎮市公所以及村里鄰長協助發送到每一家戶，要怎麼發送就是交給村里長判斷，若有瑕疵部分，都可以直接跟村里長做更換，如果村里人數多，有需要比較大宗的運送部分，消防局也可以派貨車支援，但不會請消防員去發；另外也會透過婦宣隊等，到社區、學校等去宣導防災包的使用方式。

花蓮縣政府耗資6700萬元即日起將開始發放13萬家戶防災避難救護包。（記者王錦義攝）

花蓮縣政府耗資6700萬元即日起將開始發放13萬家戶防災避難救護包。（記者王錦義攝）

花蓮縣政府耗資6700萬元將發放13萬家戶防災避難救護包。（記者王錦義攝）

花蓮縣政府防災避難救護包內容。（記者王錦義攝）

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