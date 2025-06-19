外界謠傳偽造與重複連署 林志潔：錯誤資訊誤導民眾

新竹市雙罷免連署份數中的無效份數遭網友刻意傳播錯誤訊息，誤導民眾，新竹市雙罷總部籲網友誤再傳，否則恐觸違法選罷法。（記者洪美秀攝）

2025/06/19 14:07

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免（高虹安、鄭正鈐）二階連署共送出10萬4515份連署書，近期有特定媒體報導新竹市雙罷免各有1萬多份的無效連署，卻遭網友謠傳有1萬多份偽造及死亡連署，對此新竹市雙罷免總部發言人林志潔說，這是散布錯誤訊息及誤導民眾。

她強調，即使果真2人各有1萬份的無效連署，可合理推測，必定是因為選罷法規定二階罷免連署人和一階提議人不能重複，而新竹市雙罷是全台罷免提議人（一階）送出最多的罷免案，一階送出罷免高虹安與鄭正鈐各達7千份提議書，這7千份在二階的的重複連署都會被計入無效連署，對刻意有網友誤導民眾，恐違反選罷法，也籲網友要審慎。

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林志潔說明，有關1萬多份無效連署可能有重複連署等狀況，與國民黨的造假及死亡連署不同，以新竹市雙罷免為例，扣除一階送出的7千份連署書，剩下各3千份的無效連署，可能有地址寫錯，或有字跡無法辨認等錯誤可能導致無效，以新竹雙罷交出將近10萬5千份的連署書，被罷免的兩人連署共有6千份錯誤，其錯誤率不到6%，正確率高達百分之94%，剛好和國民黨罷免吳思瑤委員的造假率相當。

對有媒體新聞報導指稱讀者爆料新竹市雙罷的無效連署數量，她強調，包括領銜人和她都未收到相關資料，就有不明人士能夠向媒體爆料，正好證明新竹市府的行政不中立，讓審查資訊外流提，也反映新竹市雙罷在連署期間所遇到的困難。

新竹雙罷免領銜人戴振博也說，竹市罷免運動背後，是數以萬計的市民冒著可能遭受市府行政打壓的風險，勇敢站出來簽下每一份連署書，更是無數志工不畏風吹日曬、走上街頭，逐一向市民說明，讓大家用一筆一劃寫下對貪污高虹安、賣台鄭正鈐的憤怒與不滿。卻被民眾黨議員李國璋輕蔑為「莫名其妙的大罷免」，令人不禁質疑其對民主法治與民意尊重的基本素養，其水準與民政處長施淑婷稱市民是一氧化碳不相上下。就連李國璋在議會質詢的手板寫「連署」都可以寫錯字，且使用簡體字，盲目護航只會讓市民更為唾棄。

對有媒體引述「讀者爆料」，指出新竹市雙罷連署無效數，根據選罷法，選務查對結果應由中選會公告，預計6月20日公布。未公告前結果不該外洩，卻提前見諸媒體，合理懷疑有市府內部人士洩漏資料，這些數字從何而來？所謂的讀者爆料來源，也應說明，以釐清是否涉及洩密罪及選舉罷免造謠，若意圖影響罷免成敗，更可能觸犯妨害選舉罷免罪。

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新竹市雙罷免連署份數中的無效份數遭網友刻意傳播錯誤訊息，誤導民眾，新竹市雙罷總部籲網友誤再傳，否則恐觸違法選罷法。（照片取自林志潔臉書）

新竹市雙罷免領銜人戴振博稱民眾黨議員李國璋稱大罷免是莫名其妙，不僅手寫板有錯字，更用簡體字，護航市府無所不用。（照片取自戴振博臉書）

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