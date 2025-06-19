阿美：經濟犯傅崐萁昔坑殺散戶、今親共、亂刪預算、癱瘓國家

罷免國民黨立委王鴻薇團體「山除薇害」發言人阿美。（記者方賓照攝）

2025/06/19 13:18

〔記者林哲遠／台北報導〕大罷免持續延燒，反共護台志工聯盟今日召開「這還不是親共？藍委劍指內國法化假和平真侵略」記者會，痛批藍委所提「兩岸人民關係條例第29條修正案」假修法、真賣國。罷團幹部阿美也細數國民黨團總召傅崐萁過往劣跡，直言過去傅如何坑殺散戶，今天就如何坑殺台灣人民，呼籲民眾投下罷免同意票，還給台灣一個沒有黑手的社會。

罷免國民黨立委王鴻薇團體「山除薇害」發言人阿美指出，國民黨團總召傅崐萁去年四月底帶著一群國民黨立委，到中國去聽中共官員說「兩岸同屬一個國家、堅硬推進反獨促統」等語，甚至和兩岸和平統一促進協會會長王滬寧握手，這件事嚴重傷害了中華民國台灣主權獨立的尊嚴。

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阿美續指，傅崐萁回台後，立法院就不停透過程序不正義的方式通過重要的法律，其中有提案是關於要把中共入侵台灣定調成內戰，以淡化主權的方式讓中國來決定他們承認台灣的領海有哪些區塊，面對中國的武力威脅，國民黨立委多次阻擋國防預算、阻擋國家發展潛艦，身為公民實在無法接受這樣子的國會，他們無法代表人民的聲音，因此站出來進行這樣子的罷免行動。

台灣除了面臨中共的文攻武嚇、文化統戰，還要花力氣面對這些親共的在台協力者，阿美強調，台灣人需要向這些民意代表說不，這場罷免行動絕對不是執政黨和在野黨的政治角力，而是台灣公民向中共說不的一次重大宣示。

阿美痛批，在立法院裡率領國民黨團的總召傅崐萁是一個經濟犯，台灣的廣大股民聽清楚了，傅崐萁就是個人利益凌駕於眾人利益之上的人，過去他如何坑殺散戶，他今天就如何坑殺台灣人民，當初放出的假消息可以吸引散戶受騙，現在他率領的國民黨刪除預算、親共提案可以讓國家癱瘓。

「不變的是傅崐萁的表面功夫，變的是國民的家破人亡！」阿美表示，歷史正在重演，這次傅崐萁打算坑殺所有台灣人民，就連漠不關心的你，跟傅崐萁和毫無交集的你，都是他的目標，請大家站出來投下同意票，讓傅崐萁回去該回去的地方，還給花蓮、還給台灣一個沒有黑手的社會。

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