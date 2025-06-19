藍白不參加國安簡報原因很簡單 鄭運鵬：這一點他們完全做不到

朱立倫18日在主持中常會時表示，昨日上午原本應該是一個朝野對話的好機會，但最終還是無法成局，國民黨願意繼續協商，而且門是開的，未來適當時間再來進行朝野對話。（資料照攝）

2025/06/19 12:57

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕總統府原定昨天邀在野黨領袖進行國安簡報，卻因民眾黨主席黃國昌與國民黨主席朱立倫拒絕出席而破局。前立委鄭運鵬指出，藍白很清楚，在聽到中國威脅的具體內容後，就必須出來站在中國威脅的對立面，「這一點他們完全做不到。」

鄭運鵬今日在臉書發文指出，藍白不參加國安簡報的原因很簡單，他們清楚，一旦聽到中國威脅的具體內容，就必須站出來與中國對立，「這一點他們完全做不到。」

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鄭運鵬還提到兩黨目前面臨的司法爭議表示，民眾黨前主席柯文哲被關、國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹被起訴、國民黨黨工被收押，「這些事情對他們兩個黨主席來說在外面喊喊就好，反正被關的也不是自己。」

對於藍白不出席國安簡報，賴清德在民進黨中執會談到，原本邀請朱立倫和黃國昌到總統府，一起聽取「重要國家安全情勢專案簡報」，可惜未能如期成會。之所以要進行這場國安簡報，目的是想透過國安團隊說明，讓2位在野黨主席清楚了解，國家當前所面臨的嚴峻情勢。

朱立倫則在主持中常會時表示，昨天原本應該是一個朝野對話的好機會，但最終還是無法成局，國民黨願意繼續協商，而且門是開的，未來適當時間再來進行朝野對話；民眾黨部分，黃國昌表態拒絕出席，並批評賴清德政府此次安排草率、匆促且充滿政治算計安排，強調仍持續敞開善意溝通之大門，隨時靜候與賴總統以真誠坦率態度，針對攸關人民福祉之重要議題直接溝通，共謀台灣出路。

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