藍白將國考列新住民發展署執掌 綠委批荒謬到極點

民進黨立委沈發惠質詢內政部次長吳堂安。（記者謝君臨翻攝）

2025/06/19 12:10

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院司法及法制、內政委員會今舉行聯席會議，審查「內政部新住民發展署組織法草案」等案。民進黨立委沈發惠等人批評，藍白黨團、委員將新住民國家考試規劃全部變成新住民發展署執掌，「真是荒謬到極點！」他強調，憲法規定考試權就是由考試院考選部來辦，呼籲藍白不要為黨派立場堅持違憲條文。

立院院會去年7月三讀通過「新住民基本法」，明定內政部應設置新住民事務專責中央三級行政機關，統籌規劃相關事宜。司法、內政委員會今併案審查由國民黨團、民眾黨團及朝野立委所提出的「內政部組織法第五條條文修正草案」、「內政部新住民發展署組織法草案」等案，邀請內政部次長吳堂安等人列席。

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民進黨立委陳培瑜質詢指出，有關新住民考試，現在藍、白版本第2條第3款規定，新住民發展署的執掌包含「新住民國家考試之規劃、執行、督導及獎助。」但就他的認知，新住民一定要拿到台灣身分證，之後就可以參加國家考試，合格後取得公務職位，或在台以專業身份進行社會參與，詢問移民署是否正確。

對此，移民署長林宏恩強調，憲法五權分立，國家考試權屬於考試院。另依相關規定，新住民只要是「取得身份、設籍10年」，就有參加國家考試的權力。

陳培瑜質疑，藍、白的草案之所以這樣寫，難道是希望要為新住民爭取，在尚未取得台灣身分證、符合相關條件之前，國家就要開特別的門，讓他們參與國家考試？這樣會否有違憲問題？林宏恩強調，我們認為這和憲法有衝突，新住民只要取得身份就是國人，應予國人權益一致，不應特別對待。

民進黨立委沈發惠質詢時，也提及藍、白黨團及委員所提條文，要將國家考試全部變成新住民發展署的執掌，但國家考試規劃，按照憲法增修條文規定，五權憲法既然是國民黨孫文發明的，考試權就是獨立屬於考試院考選部，難道土木工程考試要由工程會來辦？相關經濟類科考試由經濟部來辦？

沈發惠表示，今天如果要討論逐條，不去談未來新住民或其子女考試會否加分，重點是考試權屬於考試院考選部的，用組織法把舉辦國家考試的權力移到內政部，「真是荒謬到極點！」他強調，這是憲法原則，希望各黨派要自制，不要因為黨派立場堅持這樣違憲的條文。

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