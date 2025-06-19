民團轟藍委所提離島條例修正案 照抄當年服貿縮小在金門設置

經濟民主連合智庫今日召開「離島國際醫療、掏空健保量能」記者會。（記者陳鈺馥攝）

2025/06/19 13:05

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨立委陳玉珍等人提案修正「離島建設條例」第13條之1、第13條之2，擬開放設立離島國際醫療特區。民團今日痛批，藍委所提修正草案對中國開放的條件，幾乎照抄當年「兩岸服務貿易協議」和「自由經濟示範區特別條例」規定，只是縮小在金門、馬祖及澎湖等離島設置。

經濟民主連合智庫今日召開「離島國際醫療、掏空健保量能」記者會，以行動劇上演台灣離島未來慘況。若今年大罷免不成功，立法院9月開議之後，國民黨可能通過陳玉珍所提「離島建設條例修正草案」，離島的健保量能將被中國人掏空，2026年陳玉珍若當選金門縣長，金門恐與兩岸融合發展示範區對接。

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經民連召集人賴中強批評，陳玉珍所提「離島建設條例修正草案」，幾乎照抄當年「兩岸服務貿易協議」和「自由經濟示範區特別條例」規定，只是縮小在金門、馬祖及澎湖等離島設置。也將對金、馬離島的健保量能帶來衝擊。

賴中強痛批，參與連署立委有萬美玲、魯明哲、羅廷瑋、丁學忠、林思銘、徐巧芯、李彥秀、張智倫、林德福、廖先翔，有10人已進入罷免程序，今天要嚴正譴責提案人和連署立委。

賴中強質疑，陳玉珍不僅不反省，還聲稱提案是要改善醫療環境。若要改善離島醫療建設，應該是把藍白修正「財政收支劃分法」搶走的中央政府預算，改回來給衛福部有足夠預算挹注改善金門署立醫院等，而不是透過奇怪的修法。

賴中強示警，離島國際醫療特區的設置，涉及三個中國因素，一是中國病人入境看病，二是中資與中國醫療集團介入醫院經營，三是中國醫生及護士入境執業，每一個都是嚴重問題。

台灣人權工作者李明哲表示，2019年陳玉珍參與金門立委補選時，曾召開記者會發表醫療政見，提出申請金門地區成為國際醫療專區。去年3月15日，國際醫療友好協會在立法院成立時，陳玉珍提出希望將金門當作一個實驗，把金門定位為類似國際醫療特區，引進先進醫療技術，藉地理位置吸引中國觀光客。

李明哲指出，由陳玉珍過去發言可證明，陳玉珍所提「離島建設條例修正草案」，希望設立離島國際醫療特區，就是為了吸引中國觀光客來金門進行醫療行為。但問題是，中客是否來旅遊完全由中國人自由意志決定嗎？中國屢次將旅遊政治化，將旅客工具化，用觀光客威脅他國政府配合中國政府的需要。

李明哲質疑，面對中國要把觀光「武器化」，要如何吸引中國觀光客來金門進行國際醫療？是提案修改離島建設條例，將讓中國勞工、物品、商品長驅直入，台灣將淪為中國洗產地專區？還是去中國與中共高官一起拜年，滿口兩岸一家親？而且中國對重大疫情的資訊非常不透明，若金馬和中國病患密切往來，可能將造成台灣防疫的破口。

他強調，堅決反對陳玉珍為了吸引中國觀光客，而提出的「離島建設條例」第13條之1、第13條之2的修正案。

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