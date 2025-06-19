黑熊學院防災包陷認知作戰？ 民進黨：中國是最大受益者

民進黨發言人吳崢（左）、淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授蘇紫雲（右）19日召開「藍白別再擋，1500億要通過 國安海巡更有力！」記者會。（記者羅沛德攝）

2025/06/19 11:43

〔記者陳政宇／台北報導〕「黑熊學院」販售一款「防災必BEAR盒 LIGHT版」要價新台幣1380元，成本引發討論。民進黨發言人吳崢今（19日）表示，民眾可依喜好自行選購防災包，但民進黨不分區立委沈伯洋與黑熊學院遭受不成比例的認知作戰攻擊，許多資訊背後有人為刻意操縱的痕跡，若摧毀其公信力，中國顯然是最大受益者。

民進黨今天召開「藍白別再擋，1500億要通過，國安海巡更有力！」記者會，由吳崢、淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授蘇紫雲出席說明，媒體關切黑熊學院防災包議題。

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對此，蘇紫雲回應，緊急狀態不只是戰爭，大規模天災亦屬之，防災包的成本會因產地而異，但各界的重視有益於社會韌性。蘇以日本3C賣場Bic Camera的防災專區為例，從防災食品、手提式太陽能充電裝備、防寒衣到手搖收音機等應有盡有，顯示日本企業將此視為社會責任，希望台灣的觀念也能更加健全。

蘇紫雲說明，台灣首次有系統推動避難包，始於1999年的921大地震，而後2003年的SARS疫情，政府也導入基礎設施防護與防災包概念，希望社會各界更加健全防災觀念；包括日本的7-Eleven母公司官網便清楚說明，旗下便利商店與餐廳依據日本「災害對策基本法」，協助中央與地方政府配送物資，這正是總統賴清德所推動的全社會韌性，讓公私部門夥伴協力。

吳崢則表示，全民重視緊急避難準備是好觀念，黑熊學院防災包的成本應由其說明，且市面上有許多管道可供民眾準備，不論是分開購買急救醫療用品、食物、存糧，或是購買現成品，民眾可依自身喜好挑選商品，他對此不多做評論。

話鋒一轉，吳崢直指，黑熊學院防災包之所以被特別提出討論，是因為黑熊學院創辦人之一的沈伯洋，過去一年半以來頻繁遭受網路資訊戰、網軍攻擊與認知作戰的集火目標，很多謠言和假新聞非常荒謬，甚至有人聲稱沈是美國CIA訓練的特務、美國派來的間諜，甚至與特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）有關等陰謀論，以及去年關於內政部民防活動獨厚黑熊學院的假消息。

吳崢強調，沈伯洋與黑熊學院遭受非常高、不成比例的認知作戰攻擊，沈的專長在於防範中國滲透與認知作戰，黑熊學院的業務重點則是強化民防，以防範中國對台灣發起軍事侵略行動。因此，沈伯洋與黑熊學院為何遭到如此密集的網軍攻擊？這是否要摧毀其公信力？顯然中國將是最大的受益者，很多網路資訊的背後都有人為刻意操縱的痕跡。

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