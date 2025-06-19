馬英九赴中仍須報備 總統府：相關言行社會公評

馬英九（左）訪問中國與中國全國政協主席王滬寧（右）會面。（資料照，馬英九基金會提供）

2025/06/19 11:38

〔記者陳昀／台北報導〕前總統馬英九日前率團訪中，出席海峽論壇與中國政協主席王滬寧見面，外界關注事前是否申報。總統府今表示，馬前總統赴中行程依法仍須向總統府申報，但無須經府審查核准，屬報備性質；惟馬前總統作為前任國家元首，相關言行舉止，社會自有公評。

針對媒體詢問馬前總統赴中行程一事，總統府發言人郭雅慧表示，馬前總統的出境管制期限已於110年5月19日屆滿，相關行程安排無須經總統府審查核准，但依照「兩岸人民關係條例」規定，馬前總統屬於從事涉及重要國家安全、利益或機密業務者，赴中國行程仍應向原服務機關（即總統府）申報，屬報備性質。

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郭雅慧說，從110年5月20日起至115年5月19日間，馬前總統赴中國行程依法仍須向總統府申報，但無須經總統府審查核准，相關申報資料已由總統府依公文程序存查。

郭雅慧強調，政府向來主張兩岸間應秉持對等尊嚴，不設置任何政治前提，進行健康有序交流，維持台海和平穩定及繁榮現狀。然而，馬前總統作為前任國家元首，相關言行舉止，社會自有公評。

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