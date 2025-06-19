控罷團補件重複連署灌水 林思銘：中選會應依法宣告罷免案不成立

國民黨立委林思銘。（林思銘辦公室提供）

2025/06/19 12:22

〔記者劉宛琳／台北報導〕罷免林思銘團體因二階連署不符法定門檻近來積極補件，林今召開記者會痛斥罷團補件違法灌水，若扣除「一階提議人重複連署」及「二階重複連署」之份數後，明顯未達二階門檻，中選會應依法宣告罷免案不成立，終結荒謬鬧劇。中選會若護航，以及罷團有涉偽造簽名等不法情事，他將會提出告訴。

林思銘請問，不足數先湊數達壓線法定門檻，就算被剔除，再爭取時間補件，這樣合法嗎？選罷法第81條第三項：「同一罷免案之提議人不得為連署人。提議人及連署人之人數應分別計算。」清楚寫到「不得為」，罷團刻意放進去，這不是明知故犯嗎？這不是灌水湊數嗎？這不是無良作弊嗎？中選會還要護航罷團嗎？

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林思銘指出，違法的灌水連署造冊內容處處充斥違法充數的事證，例如有未成年人、原住民不在選區的人的連署書，也有一人簽署兩份以上連署書的狀況，早已違反程序正義，喪失正當性。更嚴重的是，罷團明知根據選罷法規定第一階段簽署之提議人不得再為第二階段之連署人，卻刻意重複混入湊數，在此情況下，罷免案即已不符合法定要見。

林思銘指出，罷團故意將第一階段提議人重複混入第二階段連署人名單中，灌水造假數字，違規份數竟高達近3900筆，明顯違反選罷法第81條第三項，且也違反選罷法第83條第一項第1款的重複連署份數也高達近400筆。罷團顯然就是要趕赴日期壓線前湊到送件門檻份數刻意違法。

林思銘強調，連署人名冊上所剔除的4000多份不符資格的統計筆數，令人高度懷疑其中是否使用冒用他人資料，甚至偽造簽名的不法情事，涉犯偽造文書及侵害個資事由。他將立即提告絕不寬貸，並呼籲檢、警、調應該立即偵辦。

林思銘表示，中選會應依法行政不能再放任罷團持續補件操作，因扣除掉不合資格之名冊數目後，表示一開始罷團所遞交之連署名冊數目，本就已未達繳件門檻23287份，不符合法定要件，意即從一開始第二階段罷免提案，就已經不成立。

林思銘表示，但除地方選委會未於一開始就宣布罷免案不成立外，罷團繼續大張旗鼓，利用法律漏洞，持續公然違法補件。他強烈要求中選會應立即依法宣告罷免案不成立，禁止違法補件繼續進行，守護程序正義，捍衛法治精神；中選會若刻意護航罷團，宣布自始無效之連署書可以補件，應是構成瀆職。

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