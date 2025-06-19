國民黨：黑熊學院推出「中國紅熊救難包」中的「愛馬仕」 大賺國難財

國民黨國政基金會副執行長凌濤（左）、國民黨發言人鄧凱勛（右）19日召開「避難包界的愛馬仕，裝的是玻璃心反對大惡罷，就是反對中國雙標熊」記者會。（記者廖振輝攝）

2025/06/19 12:11

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今日上午召開「避難包界的愛馬仕，裝的是玻璃心，反對大惡罷，就是反對中國雙標熊」記者會，該黨智庫副執行長凌濤指出，「紅孩兒」民進黨立委沈伯洋的「黑熊學院」大賺國難財，竟然推出「中國紅熊救難包」中的「愛馬仕」，一個要價1380元，但內容物的批發價僅300元，他呼籲民眾不要購買，因為同樣的錢可以買到4個。

凌濤表示，內政部長劉世芳今年1月承認以密件形式，指定警政署在114年度預算中編列2218萬元，執行「精進民力任務隊編組訓練服勤中程計畫」，並規劃由「壯闊台灣」、「黑熊學院」等NGO團體辦理各項民防訓練課程，但這筆經費只能買1萬6000個「黑熊包」，如果這些錢拿來採購其他救難包，可以提供7萬4000的國人使用，慶幸當時國民黨守住了這筆預算。

請繼續往下閱讀...

凌濤說，民進黨的「反共牌」已經被「紅孩兒」沈伯洋打垮了，民進黨秘書長林右昌說支持罷免就是反共，林右昌反共就要先反立法院民進黨團總召柯建銘，因為柯的兒子在中國開公司做生意，董事還有中共高層，同時反共也要反國安會秘書長吳釗燮，因為吳釗燮的昔日助理就是共諜，同時民進黨反共還要反沈伯洋，因為沈家到中國大陸做生意，身為國防外交委員會召委的沈伯洋就是台灣國安最大的破口。

他還說，聽聞沈伯洋前往台北地檢署提告網友，難道沈伯洋不怕自己會被法院認證是「紅孩兒」嗎？而「紅孩兒」的誕生涉及國安，完全符合沈伯洋所說的「第五縱隊」、「中共協力者」定義。

此外，國民黨發言人鄧凱勛表示，沈伯洋提告網友是想掩蓋什麼真相？過去「黑熊學院」翻車早被法院認證，因為過去有人說「黑熊學院」賣的水壺是中國製挨告，但檢方不起訴確定，今天沈伯洋再告網友，他呼籲沈不要輕易提告，否則會慘遭法院打臉。

他表示，過去沈伯洋告訴大家中國飛彈飛過來對他們有幫助，原因應該就是可以趁機發國難財，「黑熊學院」辯稱救難包價格高是因為「非中製產品」，但過去「黑熊學院」使用的空拍機就是中國品牌大疆，沈伯洋稱父親公司是中南美台商，但實際卻是中國官方註冊的「中國台灣」，而且7成收入來自於中國，金額上看17億元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法