土城司法園區徵收案 新北議員黃永昌籲市府爭取看守所現址無償撥用

由內政部主辦、位在新北市土城區的「土城司法園區區段徵收案」預計2027年完工。（新北市府提供）

2025/06/19 11:13

〔記者黃子暘／新北報導〕由內政部主辦、位在新北市土城區的「土城司法園區區段徵收案」預計2027年完工，去年12月已經開始辦理抵價地分配作業。新北市議員黃永昌今（19）日質詢表示，中央已經算好，台北看守所現址要賺380億元，這此地應該無償移撥給新北市府，否則中央利用新北土地資源開發獲利，市府卻要承受公共服務壓力，很不公平。市長侯友宜回應，中央財務決算後，市府會爭取盈餘回饋地方。

黃永昌說，司法園區徵收範圍總面積62.32公頃，開發後土地分配為60％公共建設用地、40％回饋原地主，其中公設面積達23.2公頃（約6萬9000坪），根據市場行情保守估算，每坪市價約100萬元，打8折計算為每坪80萬元，乘以6萬9000坪為552億元，扣除公設建設成本約114億元，預估純收益約為442.6億元；他認為，中央使用新北土地資源獲得如此龐大的收益，地方卻要承受配套建設、人口移入後的公共服務壓力，很不公平，看守所現址應無償撥給市府。

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侯友宜表示，中央應該成立平均地權基金，至於要如何計算，中央應有一套公式，無論如何，中央財務決算後，市府會向法務部研商爭取盈餘回饋地方。

黃永昌接著表示，市府要蓋大巨蛋，看守所遷移後釋放10.4245公頃土地，位置鄰近多條既有、規劃中的捷運路線，包括台北捷運板南線海山站、亞東醫院站、新北捷運土城樹林線、規劃中的泰板輕軌等，聯外交通運能充足，也鄰近亞東、雙和、市立土城醫院等醫療資源，市府可同時發展「板橋以南、土城以北、雙和以西」的地區，讓大巨蛋發揮都市縫合、再開發等多重作用。

地政局長汪禮國指出，原定預計是2027年完工，因工程延宕，據聞可能延到2028年。

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