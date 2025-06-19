黃國昌質詢播不明「偵訊音檔示範帶」 法官協會：坐實法庭直播疑慮

法官協會今天發表聲明指出，鑑於法庭影音亂象難防，呼籲立院暫緩無配套的「法庭直播」修法。（記者楊國文攝）

2025/06/19 11:27

〔記者楊國文／台北報導〕民眾黨提案推動「法庭直播」修法，中華民國法官協會今指出，立法院日前召開此修法公聽會，卻發生高等法院美女法官文家倩發言被媒體惡意剪輯、下標，並與民眾黨立委黃國昌的發言重組，加上黃國昌日前在立院公開播放所謂「京華城案偵訊音檔」，後來又聲稱只是「示範帶」，都加深「法庭影音」恐怕無法保證其來源合法、可信，再次深切呼籲立委暫緩毫無配套的法庭直播修法。

立委黃國昌日前在立法院質詢時，播出一段據稱為京案檢察官問案實錄的「示範帶」，不料該影片被認定來源不明，遭質疑可能透過AI技術合成偽音，民進黨立委王義川昨在立院司法及法制委員會質詢時，當場告發黃國昌涉嫌偽造文書，要求法務部依法偵辦，引起社會關注。

請繼續往下閱讀...

法官協會今日發表聲明指出，立法院日前召開討論法庭直播的法案公聽會，高院法官文家倩受邀發表意見，當天包括她在內的學者專家共計15人，與立委們輪流發言，並無特定人士針鋒相對的情形，但會後文家倩法官的發言影片遭到網路媒體剪輯，並與黃國昌委員的發言影片重組，再附上「神仙打架！民進黨派出高等法院美女法官辯論！黃國昌正面對決！實力輾壓！全場燃爆！」的聳動標題後上傳，底下即出現大量謾罵文家倩法官的留言，其中不乏有人身攻擊、性別歧視、汙衊司法的言論。

此外，立委黃國昌近日在立法院質詢，公開播放所謂「京華城案偵訊音檔」，藉以批評檢察官的問案語氣，並聲稱這只是「示範帶」，未言明是正式偵訊錄音，但法務部仍發出公開聲明，質疑該音檔來源，批評此一「公審」作法誤導視聽，有藉國會質詢干擾審判中個案之虞。

法官協會認為，相關新聞事件，正好坐實了各界對法庭活動公開播送（直播）的疑慮，並非空穴來風、抗拒改革。現今的網路生態，究竟是立院長達數小時的全程直播影片流量高？還是從標題到內容都為了吸睛而再製的短影片更多人看？將來出現的「法庭影音」，無法保證其內容完整真正、來源合法可信，很可能是別有用心的人自行或藉由AI科技竄改、仿製，以偏頗剪輯、惡意拼湊、聳動下標撰文等手法「創作」出來的「作品」，如此扭曲法庭活動，根本不是將法庭活動公開透明化，遑論監督司法！

法官協會指出，高流量不肖網紅若企圖操控審理中個案、蹭爭議事件流量，藉此左右輿論風向，或用以攻擊法庭上的特定人（被告、告訴人、證人、國民法官等），順便請民眾按讚、訂閱、開啟小鈴鐺、搞業配，誰能制約？如何約束？目前法院組織法的修正草案，相關配套付之闕如就逕付二讀，欠缺如同英美的藐視法庭罪，無法遏止民眾惡意剪輯加工法庭直播畫面，亦欠缺如同美國的妨害司法公正罪，無法處罰騷擾證人及國民法官之人，更沒有網路平台強制下架或及時移除影片的規範，一旦依此條文通過，「你我都可能是隱私、個資被侵犯的受害人」，或個案訴訟程序因此大受干擾，傷害最深的還是司法公信力及民眾訴訟權益，再次深切呼籲提案修法的立委切勿輕忽上述顧慮，務必重新檢視修正案，暫緩毫無配套的法庭直播修法提案。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法