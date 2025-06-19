沈伯洋代父按鈴控告3臉書粉專造謠誹謗 下週將告傅崐萁

民進黨立委沈伯洋不滿近日網路一再爆料父親「收紅錢」、當中共特工，19日上午在律師陪同下代父親赴台北地檢署控告散布相關言論的臉書粉絲專頁經營者及使用者妨害名譽。（記者羅沛德攝）

2025/06/19 10:59

〔記者張文川／台北報導〕民進黨立委沈伯洋不滿部分網路粉專造謠攻擊他的父親，今上午由律師陳又新陪同到台北地檢署，代沈父按鈴對2個臉書粉絲專頁、1個臉書帳號，提出刑事妨害名譽告訴，並預告下週他本人也將對國民黨立委傅崐萁多次造謠指他是間諜、在美國有房子等言論，提出民事侵害名譽權損害賠償告訴，希望傅在花蓮當地報紙刊登道歉。

沈伯洋表示，親北京的香港媒體大公報、文匯報於本月3日以全版報導，指稱他的的父親沈土城在中國經商，大賺上億元人民幣，台灣部分臉書粉專，隨即引用該報導的內容，多次指稱沈土城涉產品洗產地、賺紅錢，沈伯洋今代表父親提告，被告包括2個粉專「肆拾而古惑」、「理觀點leo’s blog」，以及一個臉書帳戶「理哥Leo Liau」。

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沈伯洋說，他身為政治人物，當然時常被評論，但無論如何都不應牽連父母家人，他無法接受，必須針對這陣子關於他父母、妻子及小孩的相關造謠，因此提出法律動作；沈強調，這些粉專帳號虛構情節，鋪天蓋地攻擊他的家人，還創造新的內容，包含當特工、做保買房子、洗產地等等，這些都不是港媒原本報導的內容，而是新造的謠言，他都已一一標註蒐證起來，要交給檢察官。

沈伯洋說，對於一般網友給予3次機會，今天是他的第3次澄清，若往後一般網友還是持續轉傳、傳遞錯誤、偽造的不實訊息，仍有可能提告；而今天控告的粉專，包括背後的經營者、管理者，也會一併列為被告。

此外，媒體詢問，花蓮縣政府在粉專發文指「花蓮一戶一避難包，即將免費發送」，還標註「不用1380」，暗酸黑熊學院推出的避難包要價1380元；沈伯洋對此回應指出，黑熊學院官網已明確說明，所使用的產品當然就是台灣製或日本製，絕對不是中國貨，而花蓮縣府說0元送出，難道進貨、發放、包裝都不用錢嗎？其實花的都是人民的納稅錢，竟然還敢說完全免費。

沈伯洋指出，傅崐萁多次在花蓮演講等場合，不斷造謠說他拿錢顛覆國家、是美國間諜、在美國有房子等，甚至各式的侮辱，下週他將對傅崐萁提出民事告訴，希望傅崐萁在花蓮在地的更生日報向他道歉；沈說傅崐萁使用中國海關署的資料來攻擊他，而去年傅訪中國時，也有見中國海關署的人，他認為傅在整件事情上是非常重要的一環，所以他對傅崐萁一定會追訴到底。

民進黨立委沈伯洋不滿近日網路一再爆料父親「收紅錢」、當中共特工，19日上午在律師陪同下代父親赴台北地檢署控告散布相關言論的臉書粉絲專頁經營者及使用者妨害名譽，並預告下周將再對國民黨立法院黨團總召傅崐萁提起民事訴訟。（記者羅沛德攝）

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