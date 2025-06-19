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    首頁　>　政治

    議員大量索資釀公務員離職潮？ 蔣萬安：不要傷害基層

    蔣萬安今日受訪再度強調，不要傷害基層公務員，在合理情況下，「我一定力挺公務員」。（記者孫唯容攝）

    蔣萬安今日受訪再度強調，不要傷害基層公務員，在合理情況下，「我一定力挺公務員」。（記者孫唯容攝）

    2025/06/19 11:38

    〔記者孫唯容／台北報導〕台北市府傳出有議員頻繁索資，甚至要求索資當天就要回覆，讓基層公務員苦不堪言，甚至爆離職潮。台北市長蔣萬安指出，未來議員索資會以「三天回覆」為原則，最長一週，減輕公務員負擔。蔣萬安今（19）日受訪再度強調，不要傷害基層公務員，在合理情況下，「我一定力挺公務員」。

    昨天市政會議臨時動議，財政局長胡曉嵐向蔣萬安請命，由於議員索資壓力，近一個月內有3名股長級公務員離職，2個月內共9位基層公務員求去，其餘局處也表達面對相同困境。對此，蔣萬安隨後裁示議會索資作業時程，依一般索資案件3個工作日；如遇需較長作業時間或特殊案件者，得延長至7個工作日或另案協調方式處理原則辦理。

    蔣萬安今出席《南港新都公辦都更》出資者簽約典禮記者會，面對媒體詢問議員索資訊，導致公務員離職潮相關議題。蔣萬安強調，自己立場很清楚，問題不是在索資，而是短期內、限期的大量的索資，「不要傷害基層公務員，在合法合理的情況下，我一定力挺公務員。」

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