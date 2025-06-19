朱立倫稱藍營反對「錯偽抄假」 黃暐瀚：是否該給社會一個說法？

黃暐瀚提到，朱立倫說國民黨「堅定反對」錯假抄偽，黃質疑朱既然堅定反對，那麼對於已經承認並被起訴「錯假抄偽」的國民黨台北市黨部、台南市黨部同志，是否該有態度？（資料照）

2025/06/19 11:49

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北院審理「雙吳」罷免提議書涉偽造案，國民黨主席朱立倫批評司法辦藍不辦綠。朱18日在中常會聲稱掌握「罷藍」連署錯、偽、抄、假的連署書多達一兩萬件，呼籲司法單位應以「罷綠」標準查辦。資深媒體人黃暐瀚今發文質疑，對於已承認「錯假抄偽」的黨部同志是否該有態度，並強調藍營最有力的反罷手段其實是「反省與反共」。

黃暐瀚指出，朱立倫昨天說已掌握罷藍二階段出現一兩萬件的「錯偽抄假」，要求檢調一律偵辦，不可「辦藍不辦綠」。黃暐瀚認為，朱立倫的論述有理，如果「罷藍」連署真有兩萬件「錯偽抄假」，該辦該查該押該關，相信國人同胞一定全力支持，就等中選會公布二階錯假狀況。

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黃暐瀚提到，朱立倫還提到國民黨「堅定反對」錯假抄偽，既然堅定反對，那麼對於已經承認並被起訴「錯假抄偽」的國民黨台北市黨部、台南市黨部同志，是否該有態度？不管是送考紀會、停權、開除黨籍，黨主席是不是該給社會一個說法？

黃暐瀚強調，翻頁才能向前，藍營最有力的反罷手段，其實不是宣揚政績，而是「反省與反共」，尤其民進黨昨天宣布黨公職全力支援罷免，口號是「罷免投同意、反共更有力」。黃暐瀚指出，如果國民黨也反共，而且「比民進黨更反共」，遭到反對的因素就會消失，自然就也不會被罷免成功。

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