蔣萬安批中央邏輯矛盾 劉世芳：蔣完全不了解、租補非一般性補助款

台北市長蔣萬安昨批中央邏輯矛盾，「話都你在講、刀都你在砍」，內政部長劉世芳今（19）日在立院受訪回擊，「蔣市長完全不了解」，強調租金補貼非法定一般性補助款。（記者李文馨攝）

2025/06/19 10:55

〔記者李文馨／台北報導〕因應新版財劃法，中央擴大租金補貼經費明年起由中央與地方共同分攤，台北市長蔣萬安昨批中央邏輯矛盾，「話都你在講、刀都你在砍」，內政部長劉世芳今（19日）在立院受訪回擊，「蔣市長完全不了解」，強調租金補貼並非法定一般性補助款；國土署長吳欣修則表示，中央與地方會多溝通，大原則是不會讓租金補貼中斷。

內政部日前發函給各地方縣市政府，明年起中央擴大租金補貼經費，將依縣市財力由中央及地方共同負擔，其中台北市自籌40%最高，其餘縣市也須自籌10%至15%不等。蔣萬安昨天表示，中央因財劃法修正砍地方補助款的租金補貼，但另一方面又提出釋憲，認為財劃法違憲，「這不是前後矛盾、邏輯錯亂罵，話都你在講、刀都你在砍」。

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劉世芳今在立院受訪回擊，「蔣市長完全不了解」，租金補助屬於非法定的一般性補助款，跟一般性補助款刪掉25%不同，今年租金補貼完全沒有受到影響，國土署是回應五都公務人員是否編列該科目而要求國土署發公文，按照以往有分攤的部分放到2026年的編列預算。

吳欣修表示，中央政府對民眾的租金補貼不會中斷，從現在到114年，國土署很確定要繼續執行，行政院也非常清楚，但因為新版財劃法的關係，今年初開始與地方政府溝通，待財劃法落實後，希望地方政府編列配合款。

吳欣修指出，今年6月初，六都中有五都的社宅承辦單位，希望國土署正式發文，因此國土署依照此請他們預為籌編配合款，這在地方編列預算過程中都是必要程序，因為很多預算7月前就必須完成編列並送到議會。他強調，因應財劃法通過的時機點，中央與地方會多溝通，「大原則一樣，不會讓租金補貼有中斷問題」。

吳欣修表示，在民國110年之前，中央政府與地方政府皆各自編列配合款進行，早期是以戶數區分，但仍維持所謂的75比25原則，現在由於戶數增加，地方政府在財劃法通過後，收入也會增加。他認為，中央與地方重新談妥事權的過程中，地方政府籌編相關經費，有事權分工的必要性；至於屆時如何分工，還是要等行政院主計總處確認財政收支劃分的縣市分配原則才能進行。

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