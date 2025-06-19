偽造份數4千份！ 國民黨宜縣黨部主委林明昌等12人遭起訴

藍營宜縣黨部主委林明昌等12人遭起訴，檢批集體式造假。（記者王峻祺攝）

2025/06/19 10:43

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌等12人涉幽靈連署，宜蘭地檢署今天偵結，檢方批是「集體式作弊」，總偽造份數約4千份、使用1106份，不僅造假，還給抄寫名冊黨工1000至1500元報酬，其餘偽造名冊被燒毀，林明昌否認犯行遭求處從重量刑，依涉犯個人資料保護法及刑法偽造私文書等罪嫌起訴。

宜蘭地檢署偵辦民進黨立委陳俊宇遭幽靈連署罷免案，4月24日發動首波搜索後，5月21日進一步約談國民黨縣黨部主委林明昌等人到案，林明昌諭知80萬元交保，「滿城封宇」罷團提議罷免領銜人李惠玲等人，分別以3萬元至20萬元不等交保。縣黨部前書記長俞凌傑等3人遭羈押。

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檢方今天偵結起訴，一口氣起訴12人，包括林明昌、俞凌傑、陳堅豐、李姿慧、林子平、汪柏均、麥潔萍、陳淑惠、李春燕、詹清華、謝火木及沈麗珍；其中林明昌、俞凌傑、陳堅豐等3人位居核心、領導地位，林明昌卻推諉卸責，否認犯行；俞及陳雖坦承抄寫犯行，卻對林明昌涉案部分極力迴護，亦未完整交代犯罪經過，且有串證、滅證之舉，檢察官建請3人從重量刑。

檢方指出，俞凌傑陪同陳堅豐下載黨員名冊後，2人先抄寫成冊，再依序分配給黨工整理資料，為掩飾犯行，指示黨工在每頁黨員名冊先挑選不連續的3至5人抄寫，其他被跳過者，再由其餘黨工以不同顏色的原子筆，將黨員資料填入罷免陳俊宇的罷免案提議人的名冊欄位，並在「簽名或蓋章」欄位偽造黨員署名。

檢方調查，4千份資料偽造提議人名冊資料，約在2日內完成後，陳堅豐從林明昌提供的零用金中，給付每名抄寫資料的黨工1000元至1500元報酬。2月19日時，汪柏均駕車載不知情的領銜人李惠玲等人至中選會提交名冊，其中偽造部分有1106份，另向民眾募得名冊約3100份，共計4206份。其餘未使用的3千多份偽造名冊，陳堅豐指示汪柏均帶回住處後方空地焚毀。

檢方痛批，集體式造假造成本來不應該通過提議的罷免案，通過第一階段審查，足以損害被冒用名義的黨員、被提議罷免的陳俊宇、中選會及宜蘭縣選舉委員會審核罷免案提議程序，是否符合公職人員選舉罷免法規定的正確性。

檢方強調，罷免制度是監督民意代表重要權利，亦是選舉制度延伸的保障，罷免提議程序作為罷免制度的核心環節，必須建立在誠信、公正的基礎上，任何蓄意偽造提議罷免資料的行為，無異是對先前合法選舉制度的踐踏，更是公然侵犯憲法保障公民參政權利，自不容以違法方式進行。

檢方痛批，林明昌等12人聚集抄寫、聯手偽造及行使提議人名冊的行為，形同以「集體作弊」方式完成第一階段罷免程序，在送件前僅向民眾募得3100份提議人名冊，根本未達第一階段門檻3653份。林明昌等人以少數人的非法犯行，凌駕原選區選舉人的真實意志，危害國會立法委員身分安定性，對於國家社會造成的動盪影響難以估量，嚴重斲傷民主制度的價值及根基，衝擊之廣，不容小覷。

檢方表示，李姿慧固坦承犯行，但對犯罪過程未如實交代，又於檢調執行搜索時，企圖誤導辦案，且有滅證之行為，建請量處較重刑度。林子平坦承偽造犯行，然始終未坦承有收受抄寫報酬；汪柏均雖坦承犯行，但在偵辦之初未如實交代犯罪經過，且有湮滅證據之行為，建請2人均不宜量處過輕刑度。被告麥潔萍、陳淑惠、李春燕、詹清華、謝火木及沈麗珍等人均為基層黨工，迫於黨部壓力抄寫偽造提議人名冊，事後均坦承犯行，如審理中仍自白犯行，建請6人均予以從輕量刑。

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