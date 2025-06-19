中市議會民進黨團中二選區站路口 本週六力衝補件達標

民進黨中市議員集結中二選區的烏日區路口，呼籲民眾快來連署。（記者蘇金鳳攝）

2025/06/19 11:06

〔記者蘇金鳳／台中報導〕民進黨中市議會黨團今天到中二選區的烏日中山路三段及高鐵東路的路口拉連署票，黨團總召王立任表示，中選會昨天已表示中二、中三及中八選區少2000至3000張連署，請三選區的民眾趕緊來連署，罷掉不適任的國民黨立委；而「中二解顏」發言人林宣宏表示，雖然中選會說中二選區還要補2267人，但因已事先連署，經整理還欠1千份，希望在本週六黃金週能達標。

民進黨中市議會黨團為讓中二、中三及中八選區的二階連署能達到安全門檻，已連續3天分別在中三．中八及中二站路口，今天則是到站中二選區的烏日區的路口拉連署票，不管是市區還是非中二選區的民進黨多位議員都到場聲援，拿著「告急」「 補件」手牌，呼籲3選區民眾快來連署。

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黨團總召王立任表示，黨團挺罷團，中選會公布中二選區要補件2267件，但罷團表示要達到安全門檻還需要1千份，而中三及中八約差2千至3千份，明天開始算起10天內要達標，需要大家支持，他強調這次罷免不是個人私利，而是台灣的未來，最後的補件每一張都重要，最後一哩路希望能達標。

市議員選區在中二選區的市議員張家銨表示，希望中二選民來連署去補件 ，讓二階來順利過關，希望未簽的民眾趕快來簽，因為，立法院的國民黨立委正在危及國家的安全、建設及預算，立法院的亂象到現在都未停止，呼籲選民要有國民意識，剩下沒有幾天，也只差幾份，「送件不代表通過」，請大家來連署。

同選區的市議員曾威也表示，依中選會的公布，中二選區還差2千件多份，呼籲此選區的選民，當一個勇敢的台灣人，站出來連署，讓二階連署能過關，罷掉不適任的立委。

中二解顏發言人林宣宏表示，他尚未收到中選會收到公文，但是經整理，還是收到1千份連署才能達到安全門檻 ，明天算起還剩下10天，這個週未是黃金週未，會在本週六大量開設連署站，請中二選區選民到民進黨市議員服務處或者連署站來連署，讓中二選區罷免能進入第三階段的投票。

民進黨中市議員集結烏日路口，呼籲中二選區民眾快來連署。（記者蘇金鳳攝）

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