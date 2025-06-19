黃國昌質詢播不明「偵訊音檔示範帶」吳靜怡：引爆自己政治誠信危機！

民眾黨立委黃國昌。（記者王藝菘攝）

2025/06/19 12:36

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席兼立院黨團總召黃國昌質詢法務部長鄭銘謙時，播放一段疑似檢方偵訊音檔，被鄭銘謙當場提出抗議後，才宣稱只是「示範帶」。對此媒體人吳靜怡表示，從揭弊者到操弄者？黃國昌「示範帶」玩火，引爆自己政治誠信危機！黃國昌「示範帶」事件是一場民主制度、政治倫理與科技風險的多重測試。

吳靜怡在臉書PO文表示，從揭弊者到操弄者？王義川委員昨日質詢法務部部長時，當場告發黃國昌涉嫌行使偽造文書罪！錄音真實性若確認，則可能構成洩密、違反個資法；若為虛構或生成聲紋，則需面對偽造文書或誤導公眾的指控。

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吳靜怡指出，黃國昌質詢時，企圖用錄音檔揭示「惡檢」實例，內容具高度情緒性，檢察官用語激烈，點名朱亞虎，黃國昌在遭到法務部長與立委質疑錄音屬偵訊資料、可能違反個資法與偵查不公開原則後，改稱音檔為「示範帶」，表示僅為模擬情境，此舉動意圖讓部長「感受威脅性偵訊」，黃國昌說法轉折暴露其問政手法的模糊性，也讓大家對錄音真實性與來源、是否為AI生成，以及其法律與道德界線成為社會高度關注的焦點。

吳靜怡續指，黃國昌則以「不是第一次被告」回應告發，強調自信迎戰司法，試圖維持「反黑戰神」形象，相同的事件，政黨動作呈現高度分化，民進黨藉此強力回擊黃國昌與民眾黨，進一步強調應該讓司法獨立與打擊假訊息；國民黨則多保持沉默，部分立委間接支持黃國昌，顯示在野聯盟間的策略默契。

吳靜怡分析，部分媒體強調倫理與違法疑慮，而親藍媒體則重視黃國昌的反擊與雙標控訴，網路輿論也呈現對立，有人認為黃國昌是揭露惡檢，有人則批其操弄輿論、問政造假，大數據顯示「腳尾飯事件」重登熱門相關關鍵字，反映民眾對資訊真實性與誠信的關注未減。

吳靜怡直言，韓國瑜院長應該要趕快修訂立法院質詢規則，明定「質詢資料真實性揭露規範」要求使用AI模擬資料須事先揭示，強化問政誠信，嚇止為假訊息傳播打開後門。

黃國昌一再使用「情緒勝於真相」的政治招數，「先震撼、後澄清」的技術操弄輿論，讓謊言聽起來像真話，讓空話聽起來有份量，黃國昌「示範帶」事件是一場民主制度、政治倫理與科技風險的多重測試。

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