蔣萬安為租金補貼批中央「邏輯矛盾」 何孟樺諷：突變「憲法小白」

台北市議員何孟樺表示，不該刻意混淆「一般性補助款」扣留與租金補貼分攤的原因。（記者何玉華攝）

2025/06/19 10:21

〔記者何玉華／台北報導〕中央擴大租金補貼將由中央與地方共同分攤，台北市預計需自籌40%，約18.78億財政負擔，台北市長蔣萬安批評中央一邊砍經費、一邊提釋憲是「邏輯錯亂」，民進黨北市議員何孟樺反批邏輯錯亂、前後矛盾的是蔣萬安，「惡法亦法」，行政機關可以循憲政管道救濟，但不能不實行，質疑蔣萬安是無知？惡意？還是又無知又惡意？

蔣萬安18日出席中正運動中心整新啟用記者會，表示無法理解中央說因財劃法通過，排擠預算，所以砍地方一般補助款，砍租金補貼；另一方面又提出財劃法釋憲，說財劃法違憲，這不是前後矛盾，邏輯錯亂，「話都是你在講、刀都你在砍」。

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民進黨台北市議員何孟樺在臉書發文指出，邏輯錯亂、前後矛盾的是蔣萬安；行政機關若認為立法院通過的議案窒礙難行，要提覆議，若有違憲之虞就要釋憲。惡法亦法，行政機關可以循憲政管道救濟，但不能不實行。若照蔣萬安暗指的拒絕實行，憲法法庭又怎麼會被藍白修的《憲法訴訟法》癱瘓呢？又為什麼有這麼多的公民為了捍衛憲政，走上街頭，不辭辛勞地發動罷免呢？蔣萬安怎麼突然變成憲法小白呢？

何孟樺說，蔣萬安既然也認為依法行政的結果已經造成地方傷害，為什麼始終與反對覆議、癱瘓憲法法庭的藍白立委站在一起呢？明明立法的、審預算的都不是行政院，為什麼反過來批中央「話都是你在講、刀都你在砍，卻都砍向辛苦的老百姓」？蔣萬安早已不只是邏輯錯亂可以形容，更讓人質疑是無知？惡意？還是又無知又惡意？

何孟樺也強調不該刻意混淆「一般性補助款」扣留與租金補貼分攤的原因；「一般性補助款」的扣留源自藍白黨團對今年度總預算的違法636億超額統刪；要求地方政府分攤租金補貼，則是藍白黨團只拿錢，不做事的《財劃法》修法所致。無論財劃法怎麼修，只要不加稅，就一定是挖東牆補西牆，修法後從中央拿錢走的地方政府，怎麼可能不承接這些錢本來挹注的業務？

何孟樺說，台北市目前請領租屋補貼的民眾超過7萬戶，是社宅完工總戶數的7倍。蔣萬安每一次社宅報告，都將300億租金補貼列為北市社宅政策的一部分；當事隨錢轉，要請地方共同負擔的時候，蔣萬安翻臉卻比翻書還快。

她說，北市府剛送進議會的第一次追加減預算中，今年將有66億的謄餘，秘書長李泰興也曾經公開表示，財劃法修法後，北市將新增400億以上的統籌分配款。她質疑，400億拿出19億照顧租屋族，很困難嗎？蔣萬安願意花14億辦世壯運、花14億整修市政大樓、追加音圖中心43.3億預算，卻不願意拿19億照顧租屋族？

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