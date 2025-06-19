美重啟學生簽證面試要求社群設公開 沈榮欽：藍白疑美論將難以獲得

美國務院恢復留學生簽證！前提社媒帳號需設為「公開」。（美聯社）

2025/06/19 11:03

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務院週三（18日）表示，將恢復處理針對外國學生的簽證，並加強對申請者社交媒體帳號的審查力度，所有帳號需設為「公開」，若拒絕可被理解為「試圖逃避或隱藏某些活動」。對此加拿大約克大學副教授沈榮欽表示，藍白疑美論人士將難以獲得美國簽證。

沈榮欽在臉書PO文表示，美國國務院剛才公布了最新的外國學生、學術與文化交流簽證指南，要求外國學生與相關人士在獲得教育和交流簽證前，必須解鎖社群媒體帳戶，以便美國外交人員可以審查其線上活動。未按要求解鎖的外國學生與交流人士將被懷疑向美國官員隱瞞相關活動的訊息。

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沈榮欽指出，美國國務院公開指南中表示，審查的目的在於尋找「任何對美國公民、文化、政府、機構或建國原則表現出敵意的跡象」，但是有些隱藏的目的並未對外揭露，根據《Politico》獲得的一份國務院電報，指示美國外交官審查外國學生社群媒體後，必須標記任何「提倡、援助或支持外國恐怖分子和其他威脅美國國家安全的行為」以及「支持非法反猶太騷擾或暴力行為」，同樣列為給予簽證的重要考量因素。

沈榮欽續指，審查原則獲得普遍支持，唯一有爭議的，是對「反猶太主義」的審查與篩選，雖然和美國國土安全部轄下的美國公民及移民服務局所獲得的指令一致，不過外界批評是為了打擊反對以色列在加薩戰爭的政治言論審查行為，新的國務院審查指南針對的是學生和其他F、M和J類簽證申請人，除了學生之外，還包括學術和職業教育以及文化交流活動。

沈榮欽直言，藍白長期宣揚的疑美論，從此被美國國務院以及國土安全部列為高度審查的範圍，如果在社群媒體上顯露反美傾向，可能從留學、學術交流與文化交流，不僅列入審查，還會遭到美國務院外交人員註記，未來要進入美國也更加困難。

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