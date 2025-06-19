國民黨稱「反對大惡霸就是反對沈伯洋」 沈諷：這個邏輯真的搞笑

民進黨立委沈伯洋不滿近日網路一再爆料父親「收紅錢」、當中共特工，19日上午在律師陪同下代父親赴台北地檢署控告散布相關言論的臉書粉絲專頁經營者及使用者妨害名譽。（記者羅沛德攝）

2025/06/19 11:47

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕針對近期持續遭到攻擊，沈伯洋今日對2個臉書粉絲專頁、1個臉書帳號提告，他除了發文說明提告的原因，也解釋「為什麼第二階段正確率會往下掉？」，對於國民黨稱「反對大惡霸，就是反對沈伯洋」！沈伯洋也諷刺「這個邏輯真的就是搞笑」。

沈伯洋在臉書發文說明，指很多人會問，第一階段罷免團體的正確率可以高到97%，為什麼第二階段正確率會往下掉？對此沈伯洋解釋，「理由很簡單，因為第二階段會『扣除第一階段已經連署的人』，所以看起來扣除的數量會變多」。

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沈伯洋強調，這跟合不合格一點關係都沒有，就是單純的扣除。他也表示國民黨想故意帶風向說有大量錯誤連署，請大家闢謠。

沈伯洋也提到，針對連續兩個禮拜對他的造謠，他今天已經提告，且下禮拜還會告傅崐萁。直言，波及家人，絕不姑息。同時也感謝大學同學、律師陳又新的幫忙！

沈伯洋也指出，「告的原則很簡單：是否是原生造謠，或是三振。我們網路、報導、電視新聞都澄清，然後也告知會告，結果還持續造謠，事不過三，我就告，往後也繼續」。

針對國民黨開記者會，標題寫「反對大惡霸，就是反對沈伯洋」！對此他也諷刺「這個邏輯真的就是搞笑。打了我那麼久，就是為了移轉大罷免嘛」。

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