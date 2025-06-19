竹市香山建設停滯不前 議員林盈徹要市府別只會收割前朝

新竹市議員林盈徹籲市府不要只收割前朝政績，卻跳票前科累累，期能多建設香山地區，讓香山建設也能結實累累。（記者洪美秀攝）

2025/06/19 10:12

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市議員林盈徹表示，香山是竹市的靠山及後花園，但在停職市長高虹安及代理市長邱臣遠主政下停滯不前，從社會住宅、YouBike站點到香山濕地藝術季，承諾多半敷衍，政見多無兌現，因此他期許市府能像香山當令代表性農產品荔枝，籲市府用心耕耘，別再收割前朝，「用建設結實纍纍取代跳票前科累累」，和香山結為連理枝。

林盈徹說，早在2018年，他即成功爭取兒童藝術節在水資源公園舉辦，佳評如潮，成為香山近年最受歡迎的活動，至今仍有民眾不時詢問香山能否再次舉辦。但他多次建請研議安排，也獲邱臣遠具體承諾，然而關切實際推動時程時，卻遇敷衍推諉，香山兒藝節遙遙無期，難怪民眾常感嘆的說「高虹安承諾跳票再加一！」

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另前市長林智堅任內首次舉辦「香山濕地藝術季」，邀請藝術家實際和香山農漁村居民互動，生成獨一無二的藝術品，成為凝聚香山社區力量的成果，日前更獲「MUSE設計銀獎」肯定。雖市政有延續性，但高、邱大內宣不遺餘力，收割前朝，從高虹安涉貪停職前到邱臣遠代理至今，市府相關活動計102場，只有12場辦在香山，「香山區面積超過新竹市1/2，活動舉辦場次卻不到1/8」顯見市府一而再、再而三冷落香山。

另他也接獲許多民眾反映，去年香山濕地藝術季的交通安排落漆，規劃不夠完善，「叫民眾頂著艷陽搭火車到三姓橋車站、搭苗栗客運到大庄車站下車，走到賞蟹步道，絕對中暑！」，市府編420萬預算在公車網絡相對發達的舊城區做觀光巴士，但香山濕地藝術季這樣大型活動，竟連接駁車都沒有？難怪民眾無奈反映，香山濕地藝術季的路線交通導覽實在很不實用，「更需要一份酷暑逃生指南」。

對此，市府強調有關YouBike已在香山新設3個站點，未來也會持續新增，同時也推出多項與香山有關活動，並未不重視香山，各項活動也會擇定在香山舉行。

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