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    揭出庭心酸畫面！「小草」造謠挨告稱沒有惡意 呂捷當場神回打臉

    補教名師呂捷分享提告造謠「小草」後的出庭狀況，對方年邁的老父親現身急忙向他道歉，令他感到心酸。（資料照）

    補教名師呂捷分享提告造謠「小草」後的出庭狀況，對方年邁的老父親現身急忙向他道歉，令他感到心酸。（資料照）

    2025/06/19 12:20

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕補教名師呂捷日前在網路上遭「小草」造謠，呂捷分享提告後的出庭狀況，對方年邁的老父親現身急忙向他道歉，令他感到心酸，而對方稱他沒有惡意，遭到呂捷神打臉「你選擇用假帳號來發言，就是惡意」。

    呂捷今（19日）在臉書表示，昨跟一個曾經在網路上造謠、罵我的人，進了法院，對方只是一個普通人「一個鍵盤後的小草」，當天「小草」帶著他的老父親在庭外等他，這名老父親一見面就焦急的迎上來跟他道歉。呂捷表示，那一刻，只有一種說不出來的酸楚，這名父親的神情顯示出一種「對不起，我沒有把他教好」的愧疚。

    呂捷淡淡地問了這名「小草」說：「我們無冤無仇，頂多就是政治立場不一樣，怎麼把話講得這麼難聽？為什麼要造謠？」他尷尬地稱「我沒有惡意」，呂捷則回應:「你選擇用假帳號來發言，就是惡意。」呂捷認為他可能只是發洩情緒、就是要讓我不爽!只能說那他辦到了。

    最後，呂捷提出和解的條件是一個能承受的賠償、一篇臉書公開道歉，道歉文他會截圖存證，之後對方就可以刪掉，因為「我不希望你的孩子，將來在網路上，看到你曾經做過這件事情。」

    呂捷語重心長表示，「鍵盤，不該是武器，應該是橋樑。」他選擇讓這件事，在這一刻，結束在和解，而不是仇恨，強調「言論自由不是免責的牌照，網路也不是法外之地。不是每一則留言都會付出代價，但每一個人都要為自己的行為買單。」

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