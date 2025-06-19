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    黃國昌質詢播示範帶挨批 林楚茵：親自示範「知法犯法」

    立委林楚茵。（資料照）

    立委林楚茵。（資料照）

    2025/06/19 09:52

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席兼立院黨團總召黃國昌近日質詢法務部長鄭銘謙時，播放一段疑似檢方偵訊音檔引發爭議，鄭銘謙當場提出抗議後，黃國昌才宣稱只是「示範帶」。對此，民進黨立委林楚茵表示，民眾黨修AI法防止偽造影音，結果黃國昌就丟出自製「示範帶」搞迫害司法！

    林楚茵在臉書PO文表示，「示範帶」從哪來？民眾黨修法打臉黃國昌，迴力鏢永遠來得急又快！黃國昌上廣播自證錄音檔是自製，講得正氣凜然，結果根本是「腳尾飯2.0」！

    林楚茵指出，到底是不是AI製作？黃國昌講半天卻不明說，是不敢講還是怕被自家法案打臉？林楚茵翻出民眾黨提案的「人工智慧發展及管理條例草案」，要求嚴懲AI偽造，法案上週在委員會討論，黃國昌馬上「示範」怎麼踩線。

    林楚茵續指，法務部長都說「示範帶」應交調查局檢驗，黃國昌敢不敢接球？藍白果然雙標一家親，前有國民黨翁曉玲修嚴選罷法，結果國民黨大量偽造簽名、死人連署；現有民眾黨修AI法防止偽造影音，結果黃國昌就丟出自製「示範帶」搞迫害司法！

    林楚茵直言，藍白兩位法學博士立委，親自示範「知法犯法」！藍白帶頭違法又不認錯，到處罵人雙標根本「自我介紹」，帶頭違法就是藍白兩黨，民眾黨與國民黨才是雙標黨！

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