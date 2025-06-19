正妹自爆去上海被白關4天 另一名男子也被關12天

台灣一名美顏工作者「南珠」近日拍片自述「我們在中國消失的那幾天」，她憶及，去上海的時候，突然被女公安抓去驗尿，因為驗出來是陽性，就被白白關了4天。（圖擷取自Thread）

2025/06/19 09:38

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國人前往中國頻遭盤查、關押及失蹤，台灣一名美顏工作者「南珠」近日拍片自述「我們在中國消失的那幾天」，她憶及，去上海的時候，突然被女公安抓去驗尿，因為驗出來是陽性，就被白白關了4天。

南珠指出，中國威脅她不能拍，但她偏要。如果不拍的話，台灣人可能就白白被欺負了。上次去上海的時候，就突然被抓去驗尿，那時候只是要辦快速通關而已，他們就叫了兩個女公安把她帶去驗尿，驗出來竟然是陽性。

請繼續往下閱讀...

南珠談及，10天前她才剛去泰國，因為在泰國大麻是合法的，自己沒有抽大麻，只是喝了一杯含有大麻成分的飲料。而且她在合法的地方做合法的事，最多是把她遣返回台而已，「但我錯了，我被白白關了4天」。

南珠說，被上手銬那一刻，她很不淡定，直接就哭了，心想「為什麼會上我手銬」，因為我們不是在中國土地做違法的事情，而是在合法的地方做合法的事，即便是入境台灣，它也沒有資格抓你，但反正他們（中國）就是抓了」。

另一名男性友人指出，他也被關了12天，因為自己有坐骨神經痛有吃藥，結果驗出來陽性，整個大傻眼！重點是對方還不給他看報告，並嗆說「你看不看都一樣」，完全不聽他解釋。

陸委會日前公布最新數據，自2024年1月至今年5月底止，已接獲國人陳情赴中失聯、遭留置盤查，或疑遭限制人身自由案，共計132件。

陸委會統計，其中包括多名學者、退休軍警及一貫道人士等。有31人失聯、15人遭留置盤查、86人疑遭中方限制人身自由，相關案件有持續增加趨勢，且存在為數不少家屬不願報案的未曝光黑數。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法