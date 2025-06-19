冒名已故漫畫大師？網宣傳上海活動「全程招待」 遭質疑統戰

台灣漫畫大師蕭言中已於前年底過世，不過有網友有發現，有人疑似假藉「蕭言中工作團隊」的名義，在社群發文宣傳「兩岸青年滙」、招待3天2夜上海行的活動，在網友提出質疑後該文也被迅速刪除。（圖擷自臉書）

2025/06/19 09:27

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台灣漫畫大師蕭言中已於前年底過世，繼去年10月傳出遭人冒名、被列中國動漫賽主辦單位後，昨日有網友有發現，有人疑似假藉「蕭言中工作團隊」的名義，在社群發文宣傳「兩岸青年滙」、招待3天2夜上海行的活動，在網友提出質疑後該文也被迅速刪除。

據媒體先前報導，漫畫大師蕭言中於前年底過世，工作團隊卻發現，去年10月中國舉辦的動漫繪畫大賽，該團隊雖未參加，但主辦單位竟還是列出「蕭言中工作團隊」，即使多次要求除名仍被忽視。

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昨日有網友在臉書分享截圖，表示又有人在社群發文宣傳「兩岸青年滙」的活動，內容指今年8月19日至21日間將在中國上海舉行「兩岸青年活力青年滙」，且報名後可享「來回機票」、「全程招待」，至於報名條件則是扮裝中國風的照片、Coser本人的履歷、需自備護照及台胞證等，在資料通過審核後，還必須私訊發文者並繳交護照及台胞證，而在發文中也宣稱，主辦單位是「上海市海峽兩岸民間交流與發展研究會」，協辦單位則是「蕭言中工作團隊」。

PO文網友也指出，一開始宣傳活動的帳號還留言回應，自稱確實就是「蕭言中工作團隊」，並指「請對此有誤解的人先查清楚再發言」、「我方已截圖保留法律追訴權」，但後續該篇宣傳文又火速遭到刪除，引發網友熱議。

這張截圖引發熱愛COS的網友一陣熱議，並紛紛留言質疑「覺得很可怕，甚至不是cosplay比賽」、「不是很理解穿上中國衣服去中國走秀，做這樣的事情為什麼要找coser」、「我還是寧願在台灣跑場次」、「cos圈子在中國被打成那副德性還敢去喔」、「死人都可以連署了為什麼不能辦統戰團」。

也有網友質疑「盲猜到中國說名額滿了，轉機到金邊」、「不管什麼活動都不能收取別人的護照吧」、「交護照下飛機，會跑到柬埔寨吧」。

也有網友留言分享，表示今年4月初曾參加到一個中國團，但簽完合約之後發現很多情況，且實際上雖有去成，但整體觀感就很旅行團，「沒有任何跟cos有太大關係的行程，也有說會再續辦，會讓台灣COS也能跟大陸那邊的cos交流比賽等等」。對此其他網友也直言「中國我是真的不太敢去」。

PO文網友也指出，一開始宣傳活動的帳號還留言回應，自稱確實就是「蕭言中工作團隊」，並指「請對此有誤解的人先查清楚再發言」、「我方已截圖保留法律追訴權」，但後續該篇宣傳文又火速遭到刪除。（圖擷自臉書）

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