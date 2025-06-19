比喻大罷免是「痛苦轉智慧」 謝志偉：台灣人要割棄他們

我國駐德代表謝志偉以「智慧」與「痛苦」為題發文指出，台灣人的過去充滿了「被割讓、被捨棄」的「客體命運」，並呼籲「這一次，台灣人不要被他們割棄。這一次，台灣人要割棄他們。大罷免，大成功！」。（資料照）

2025/06/19 08:22

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免第三階段在即，中選會將審定首波罷免案。我國駐德代表謝志偉以「智慧」與「痛苦」為題發文指出，台灣人的過去充滿了「被割讓、被捨棄」的「客體命運」，好不容易前人以痛苦犧牲，成就了吾人今日的「主體智慧」，如今卻面臨前所未有的危機！他為此呼籲「這一次，台灣人不要被他們割棄。這一次，台灣人要割棄他們。大罷免，大成功！」

謝志偉在臉書發文指出，「大罷堅刪」， 不是「大覇尖山」，是本文的主題。他表示英文「Smart」這個字，中文譯為「智慧」，但「smart」這個字的本義卻是「使痛苦」、「割傷」，其根源在今天同屬日爾曼語系的德文裡仍可看到。

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謝志偉說明，從「smart」的意義源頭來看，「智慧」和「受傷、疼痛」顯然有因果關係。這點頗為符合中文「不經一事，不長一智」及「痛定思痛」的意涵。更原始來看，今天屬投資概念的「smart money」（精明投資），其實另有一個法律意涵：懲罰性賠償金。譬如資方選擇乖乖付給因工殤致殘的勞方之賠償金 - 否則極可能會遭刑責。

謝志偉表示，這種情境就和中文的「（忍痛）當機立斷」、「（忍痛）認賠殺出」、或甚至「（忍痛）斷尾求生」有相通之意涵。他也強調，作決定、下決心，都是痛苦的事，為什麼？因為要「割捨、割棄」。英文「decide」（決定）的本義就是「cut off」，完全等同於「割、捨」，它和「剪」刀（scissors）有同源關係。

謝志偉直言，「剪不斷，理還亂」正是在描述「割捨」之難的困境。他也強調，從台灣人的運途來看「smart」這個字，台灣人的過去充滿了「被割讓、被捨棄」的「客體命運」。好不容易，前人以痛苦犧牲成就了吾人今日的「主體智慧」。然而，此匯集前人痛苦的智慧結晶如今卻面臨前所未有的危機！

謝志偉指出，從台灣人一開始感受到台灣可能被透過「立法」一刀一刀出賣給中國的「凌遲割棄」之驚恐，到最終作出大罷免的決定（decision），這就是一場從百年痛苦中所淬煉出來的「痛苦轉智慧」之決定。他為此也在文末呼籲，「這一次，台灣人不要被他們割棄。這一次，台灣人要割棄他們。大罷免，大成功！」

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