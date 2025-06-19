昔嗆海鯤號「浮起來再說」 徐巧芯挨轟發文反擊 網諷：要不要給錢？

國造潛艦海鯤號近日首度出海進行「海上測試」（SAT），象徵潛艦國造邁入新階段。昔日曾嗆海鯤號「海鯤號浮起來就有錢了」的國民黨立委徐巧芯也因此遭網友質疑，她昨日為此發文反擊網友，但再遭網友抨擊。（資料照）

2025/06/19 08:00

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國造潛艦海鯤號近日首度出海進行「海上測試」（SAT），象徵潛艦國造邁入新階段。昔日曾嗆海鯤號「海鯤號浮起來就有錢了」的國民黨立委徐巧芯也因此遭網友質疑，她昨日為此發文反擊網友，稱潛艦測試至少有5個階段，只會看「能不能動」根本是不在乎國防，對此有網友則持續砲轟「原來浮起來就給錢只是在講玩笑話」、「當初影片就是浮起來就有錢，你有說12345這些才給嗎？」

潛艦國造是台灣重要國防政策，今年1月時徐巧芯卻曾對民進黨立委嗆聲「海上測試成功就有錢了啦，就怕你浮不起來啦，先浮起來再說好不好？你們啊，浮起來啊，浮起來就有錢了，浮起來就有錢了好不好？」徐巧芯當時也表示，「國防部長顧立雄自己說海上測試（SAT）做完才要動支，我們沒有刪減這個預算任何一毛錢，只凍結50%，因為它4月才海測，11月才要交艦，根本用不到這麼多錢！」

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近日海鯤號順利進行「海上測試」，徐巧芯的發言也再度引發議論，對此徐巧芯在臉書發文宣稱「潛艦海試是一門專業，不光是看熱鬧或被帶風向，陷入「會不會動」這種層次的討論」。她在發文中列出5個測試階段，強調「若是標準只是『能不能動』，『能不能自己動』，那豈不是拿國軍弟兄，作戰需求開玩笑」，並稱「國防非兒戲，更不是大罷免，大亂台，大內宣的素材」。

不過對其說法有些網友並不買單，在其發文底下留言質疑「不然說浮起來就給錢的是誰啊？」、「所以是不是浮著？要不要給錢？」、「當初那句『浮起來就有錢了』，換成現在如此的高規格論述不就好了，說穿你國民黨多數根本看輕台灣自造潛艦的能力」、「什麼時候變成那麼專業，寫那麼多啊講那麼多，要求越來越多，是不是要等上戰場跟敵人對幹，實際作戰，才符合你的要求嗎」、「不在乎國防的是妳吧？」、「更不是你邀功的素材」、「『你們的海鯤號先浮起來再講』、『海上測試成功、驗收就有錢了啦』、『先浮起來再說，海鯤號先浮起來再講，浮起來就有錢了好不好？』......歷歷在目」。

相關影片請見︰

「海鯤號浮起來就有錢啦！」

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