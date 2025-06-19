防共諜國安特查動起來！行政院要各部會送調查局辦理

為防共諜滲透，行政院已函請各部會16日啟動特查，將特查人員送法務部調查局辦理。 （資料照）

2025/06/19 06:30

〔記者鍾麗華／台北報導〕為防共諜滲透，行政院加強公務人員國安特殊查核機制已於6日上路，除首波辦理對象為行政院5長及其辦公室任職人員外，行政院已函請各部會16日啟動特查，將特查人員送法務部調查局辦理。

行政院與考試院4日會銜公告修正「涉及國家安全或重大利益公務人員特殊查核辦法」，6日生效，將增加查核頻次、內容，行政院已宣示，行政院長、副院長、秘書長、兩位副秘書長的辦公室所有任職人員，將列首波實施對象。據了解，政院五長辦公室的查核結果尚未出爐。

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政院人士表示，已函請各部會16日啟動特查，將特查人員送法務部調查局辦理。據調查局統計，原先查核範圍為1328個職務，此次調整將增列涉及國家安全或重大利益的各部會幕僚長以上人員以及相關機要、聘僱人員，共增加1008位。

政院人士指出，此次強化任職期間忠誠查核，增訂任同一職務每滿3年重行辦理特查機制。至於查核項目部分，包含增列國安五法所定國安犯罪類型，未經許可或授權，與境外敵對勢力實際控制或管理之具政治性機關、團體或其派遣人聯繫接觸。

此外，與當事人的生活關係相當緊密，因此這次將受特殊查核公務人員的同居人，以及同居人的父母列為調查範圍。另增訂得經當事人同意後，蒐集其財稅、信用卡、銀行存款、債務、授信及匯款紀錄等財務資訊。

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