大罷免三階提5建議 尹立：讓公民有參與感

尹立對大罷免三階提分享五個建議，鼓勵罷團透過各種方式讓公民有參與感。（翻攝臉書）

2025/06/19 00:09

〔記者王榮祥／高雄報導〕罷韓四君子之一、前高市文化局長尹立指出，大罷免進入三階投票期後，不能再只是「我們講、大家聽」的單向宣傳，他有5個建議給各地罷團參考，提醒大家要設法「讓公民有參與感」。

尹立指出，首先是視覺標誌，讓人願意「戴上、貼上、掛上」參與感，可設計罷免貼紙，像是簡單直白標語、印製車貼、手機貼、筆電貼等，也可製作護台黃絲帶，鼓勵民眾綁在包包、機車、門把上。

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第二個是創意參與，他說，鼓勵每個人都可自己發功，例如讓民眾透過手工布條、塗鴉板等秀出口號，掛在陽台、鐵門或攤位上；或一人一語短影片，鼓勵民眾自拍30秒支持罷免理由後集結成網路串聯，甚至標記「我家也支持罷免」地圖，形成可視化力量。

第三是街頭展現，尹立建議，可規劃小型遊行或快閃活動，邀請社區自組快閃隊（例如媽媽團、機車團），在人潮地點靜默或推出創意行動；或定點建立「罷免陣地」，在特定地點豎標語、裝置藝術；另可舉辦公民講台或街頭開講，讓民眾站上箱子自由發言，邀請大家一起參與民主。

第四為社群串連，將單向宣傳轉為群眾傳播，例如透過臉書、IG、Threads等平台，用文字或影片串聯；或推出罷免表情包、梗圖創作賽，鼓勵年輕人投稿，讓網路變成傳播武器，也可考慮長輩 Line 圖卡推播計畫。

第五要轉換情緒基調，尹立表示，讓參與氣氛像「嘉年華」，不再只有憤怒與批判，而是轉向「守護台灣」的喜悅與莊嚴，可以辦「罷免之夜」、「守民主音樂會」等活動，讓民眾不只是投票，而是在參加一場保衛民主的行動。

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