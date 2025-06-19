黃國昌播示範帶錯在哪？ 陳時奮列3點：有這種「詐欺」之徒乃國家不幸！

民眾黨主席兼立院黨團總召黃國昌。（資料照）

2025/06/19 00:53

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席兼立院黨團總召黃國昌近日質詢法務部長鄭銘謙時，播放一段疑似檢方偵訊音檔引發爭議，鄭銘謙當場提出抗議後，黃國昌才宣稱只是「示範帶」。對此，旅美教授陳時奮（筆名：翁達瑞）直言，立法院有黃國昌這種「詐欺」之徒，實屬國家與社會的不幸！

陳時奮18日針對黃國昌疑似外洩，或假造偵辦中案件審訊錄音檔惹議一事，在臉書分享自己的看法，「黃國昌在立法院質詢法務部長時，播放了一段偵訊錄音檔，宣稱嫌犯遭到檢察官的威脅，要求法務部長表達態度。黃國昌播放的錄音檔，顯然與柯文哲的案件有關，尚未偵查終結。法務部長拒絕回答，並斥責黃國昌的行為不對，因為偵訊錄音光碟不能公開播放。此時，黃國昌才改口他播放的是『示範帶』。」

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「黃國昌的行為引起熱議，焦點集中在黃國昌能否在質詢時，播放『示範』的偵訊光碟。黃國昌主張可以，而且公開放棄言論免責權，要法務部趕快啟動偵辦，看他犯了什麼法。另一方面，外界質疑光碟的來源，內容的真偽，以及是否侵犯當事人隱私，甚至涉及違反個資法。黃國昌可以在質詢時播放「示範帶」嗎？我的回答是可以，但必須遵循一定的程序，包括三項要件。」

陳時奮指出，「首先是事先揭露。黃國昌宣稱他使用『示範帶』，是為了達到示範效果，讓法務部長體會何謂偵訊威脅。黃國昌的『示範』說詞聽似合理，其實只是事後的狡辯。如果黃國昌只為了『示範』何謂偵訊威脅，他在播放錄音帶之前，必須警示法務部長，這只是模擬的偵訊，不是真實的偵訊錄音檔。問題是，黃國昌並無事先揭露，而是在法務部長指出公開播放偵訊光碟的行為不當後，黃國昌才改口他播放的只是『示範帶』。就算黃國昌的『示範帶』說詞屬實，他的行為也有嚴重的道德瑕疵，就是挖了一個坑讓法務部長跳。還好我們的法務部長警覺性高，沒有掉入黃國昌的陷阱。」

「第二項要件事當事人同意。雖然黃國昌的『示範帶』內容沒有指名道姓，但對柯案熟悉的聽眾，仍可辨識錄音檔裡面的人物。黃國昌使用真實人物製作『示範帶』，已涉及透露他人的隱私，必須事先徵求當事人的同意。若黃國昌未取得當事人的同意，他製作與播放『示範帶』的行為，也涉及告訴乃論的侵權。」

「最後一項要件為內容虛構。若黃國昌播放的確實是『示範帶』，其內容必須出於『虛構』，不能有『真實』的偵訊對話，否則就是洩密。黃國昌是否涉及洩密很容易判定。法務部可比對黃國昌的『示範帶』與柯案的『偵訊光碟』。若兩者有重複或高度近似的內容，黃國昌必須交代對話內容的來源，並負起洩密的責任。如果黃國昌的『示範帶』內容來自『偵訊光碟』，法務部必須究辦，否則就開了一道合法洩密的大門：任何人都可重新錄製偵訊光碟，再用『示範帶』的說詞脫罪。」

最後陳時奮表示，「黃國昌質詢官員時可否使用『示範帶』？當然可以，但要符合三項要件。黃國昌具法學背景，對這三項要件不應陌生，除非他的法學素養不如一個商學教授。就算黃國昌的『示範帶』使用虛構的對話，也取得當事人的同意，他的行為仍有嚴重的道德瑕疵：使用詐欺手段挖坑給法務部長跳！我們的立法院有黃國昌這種『詐欺』之徒，實屬國家與社會的不幸！」

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