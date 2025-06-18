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    稱檢調羅織罪名 許宇甄：組發會不可能下令抄名冊

    國民黨立委許宇甄。（資料照）

    國民黨立委許宇甄。（資料照）

    2025/06/18 23:03

    〔記者劉宛琳／台北報導〕台北市黨部主委黃呂錦茹涉嫌主導偽造連署人名冊，昨天遭北檢起訴，法院裁定續押。立委、國民黨組發會主委許宇甄今表示，組發會「絕不可能下令抄名冊」；而面對大罷免升溫，許宇甄表示，她很有信心，「一席都不會少」，相信大家會出來投票。

    對於組發會是否有指揮抄名冊，許宇甄表示，起訴書怎麼寫是在檢察官手上，「但對於抄名冊這件事，我們絕對不可能叫同仁去抄名冊」。許宇甄指出，在第1階段有很多的罷團或一些公民團體，有來請我們幫忙是不是可以協助連署罷免不適任綠委，畢竟他們能量有限。所以組發會請縣市黨部幫忙連署，連署的方式是地方同仁擺攤，或是幹部、社團去連署，「絕對不可能下令抄名冊」。

    許宇甄表示，現在檢調用羅織罪名的方式直指中央、想來辦黨中央，但是卻完全找不到證據，所以一直放話。甚至上次政治評論員李正皓在節目說「那就抄吧」（黨內群組），雖然沒直指她，但就有媒體來追問她，她就說，「李正皓的話能信嗎？」她根本沒有做這樣的事情，不要把這種髒水潑到她身上

    對於被點名下一個被抓的對象，許宇甄表示，許下一個被抓？這種喊話式的辦案，甚至是指揮辦案，她相信民眾的眼睛的雪亮的。對她來說，「我都覺得你沒有證據，沒有證據你要怎麼辦案，你沒有證據你要怎麼抓我？」沒有證據你要怎麼去羅織罪名，大家都在看。

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