鄭正鈐遭控違反國安法喊告 林志潔：有證據且經反覆查證

新竹市雙罷免總部發言人林志潔告發國民黨立委鄭正鈐多項違法情事，強調一切都有憑據，若鄭正鈐要告她及罷團，她也一定會提誣告。（圖取自林志潔臉書）

2025/06/18 22:12

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免總部發言人今天與領銜人戴振博和律師陳又新到台北地檢署告發國民黨立委鄭正鈐委員涉違反國安法等法，而鄭正鈐則發聲明稱可受司法檢驗。對此，林志潔表示，她很驚訝鄭正鈐哪來的自信？不僅官司纏身，上百個訴訟糾纏，之前向涉及詐騙被判有罪的名媛周轉借1500萬，還被新竹地方法院判要償還。她強調，她的每場記者會都提出堅實的證據，且經反覆查證。

林志潔說，戴著鄭正鈐物資帽子的外籍人士上凱道是在新竹出發，並非是鄭正鈐所說在台北偶遇。且上凱道的外籍人士，也非具有我國身分證的國民。而鄭正鈐很照顧的紅娥養生館，涉及暴力討債與違法放高利貸，有影片為證，老闆最後被羈押。被何氏卿詐騙的越南姐妹找鄭正鈐陳情被拒，有親筆信件和錄音，甚至會集合所有被害人，幫忙訴訟。而鄭的前助理檢舉傳檔案給國台辦、低薪高報中飽私囊、濫用隨扈、要求陳情民眾貢獻助理薪資、收受不當利益，全部內容都有揭弊者的錄音切結。

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林志潔強調，她所言均有所本，並無任何誹謗行為，建議鄭不要濫用司法資源。她並請鄭不要再謊話連篇了，應跟社會大眾與檢調清楚說明，相信司法會仔細的檢驗，若鄭正鈐硬要告人，騷擾罷團，影響三階罷免，她一定會用誣告回敬，避免這種惡劣行徑蔓延。

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