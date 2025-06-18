黃國昌惱羞嗆「妳才腳尾飯2.0」 苗博雅傻眼：是我叫你創作音檔？

黃國昌質詢時不甩法務部長鄭銘謙制止，播放一段檢方疑似在審訊京華城案的音檔。（記者劉信德攝）

2025/06/18 22:36

相關新聞請見：黃國昌被質疑拿造假音檔質詢竟嗆她沒當過律師 苗博雅3點霸氣回擊！

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席兼立院黨團總召黃國昌質詢法務部長鄭銘謙時，播放一段疑似檢方偵訊音檔，被鄭銘謙當場提出抗議後，才宣稱只是「示範帶」。北市議員苗博雅批評根本是「腳尾飯事件2.0」，黃國昌卻酸苗博雅「沒當過執業律師」，今（18日）又惱羞嗆「妳才是腳尾飯2.0」。對此，苗博雅傻眼表示，播出真假難辨、來路不明偵訊音檔的人是黃國昌，「我舉證說明音檔誤導很多人，結果都變成苗博雅的責任？」

請繼續往下閱讀...

黃國昌16日在國會質詢時不甩法務部長鄭銘謙制止，播放一段檢方疑似在審訊京華城案的音檔引發爭議，苗博雅質問這難道不是2005年發生的「腳尾飯事件」翻版？黃國昌昨（17日）酸，苗博雅可能未將質詢影片看完，不然怎麼會問這麼愚蠢的問題？他唯一想到的解釋，就是苗博雅沒當過執業律師，所以不懂實務，不懂被告面對檢察官問案狀況。

黃國昌的酸言酸語，隨即被苗博雅霸氣回擊。且網友還特別到司法院判決系統搜尋「黃國昌律師」，發現他自2002年至今僅接過4個案子，不只引來大批鄉民嘲諷，不少律師也嗤之以鼻。

面對輿論批評，黃國昌今天在臉書發文，「我原先以為，本於事實討論公共政策應該是最基本的，然而，這幾天，民進黨由法務部部長鄭銘謙帶頭，鋪天蓋地的抹黑我在星期一質詢播出的『示範帶』，甚至還有法盲立委告發我違法，對比民進黨在野時包括尤伯祥、顧立雄、羅秉成的主張，雙標的程度，真的令人匪夷所思。」

「沒想到，民進黨的下限，沒有最低，只有更低！綠媒政論節目，拿一個來路不明圖片，說我質詢簡報下標『偵訊光碟女檢VS.前北市兵役局朱亞虎』，自甘淪為綠營側翼的苗博雅，用著中央廚房端出來的餿水，直接往我身上倒，抹黑我『title直接寫檢察官跟朱亞虎』。」

「只要上網查詢立法院IVDO，就可以知道我所製作的簡報，根本沒有下任何的標題，連基本事實查證的能力都沒有，還敢批評我是腳尾飯2.0，有沒有那麼無恥？請民進黨賴清德主席，不要為了幫鷹犬遮醜，放任底下的打手，連假訊息都可以奉為圭臬，讓台灣公共政策討論的品質，持續探底。」

該貼文曝光後，馬上被網友灌爆，「有沒有標題是這個問題的重點嗎？如果你標題有寫是AI模擬示範我還比較站你這邊，什麼都沒寫就是在誤導觀眾！」、「好了啦，立院直播很明顯是法務部長抗議後你才說那是示範帶，現在是要狡辯什麼」、「真好笑，那些title寫檢察官與朱亞虎的不都是你們白營側翼的抖音短片嗎？」、「這是我看過最爛的質詢方式，很噁心」、「你就說清楚音檔是真的還是假造的，是真的來源又是哪來的就好，不用鬼扯這麼多」、「腳尾昌做錯事就道歉」。

苗博雅今晚也在臉書發文回應黃國昌的貼文，「哦……黃立委的最新指控是：你才腳尾飯！等等……音檔是黃立委做的，媒體轉載寫『檢察官與朱亞虎』的標題，我舉出報導，說明假音檔誤導很多人，結果都變成苗博雅的責任？我有叫黃立委創作音檔嗎？黃立委質詢播了來路不明的音檔，播音前未說明這不是真實音檔，播音後，白媒、藍媒、紅媒、綠媒不分顏色，全部下標『惡檢』、『朱亞虎』、『錄音檔』。」

苗博雅接著一一列舉這幾天有類似下標的媒體與網路自媒體，「這些舉例全部有圖有真相！明知音檔不真實仍蓄意誤導的白媒，和被誤導的藍紅綠媒、自媒體，多不勝數。拋出一個假的『示範帶』，誤導全國的媒體當成真的播，這就是腳尾飯事件翻版。黃立委的AI音檔誤導全國媒體，結果你們全黨打一個苗博雅？」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法