轟蔣萬安雙標仔！簡舒培：打柯文哲火速給資料 監督他變不合理索資

台北市長蔣萬安。（記者塗建榮攝）

2025/06/18 21:17

〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府傳出有首長在市政會議抱怨議員索資太頻繁或要求當天回覆，讓員工不堪壓力爆離職潮。台北市長蔣萬安今天（18日）表揚公務員時宣布，未來回覆以3天為原則、最長1週。對此，民進黨議員簡舒培批評，市議會向市府索資行之有年，包括柯文哲、郝龍斌等歷任市府都做得到，唯有蔣萬安市府的官員唉唉叫，為什麼其他市長都撐得住這樣的監督強度，只有蔣萬安做不到？

簡舒培發文說，「打柯文哲能火速提供，監督蔣萬安變『不合理索資』，蔣萬安就是雙標仔」。在監督柯文哲涉入京華城等弊案時，市府都火速提供資料，監督蔣萬安就變「不合理索資」逼走公務員；柯文哲卸任後弊案連環爆，雖然當中有部份在拍板時都已引發質疑，但真正讓柯文哲一刀斃命的，正是他卸任後，蔣萬安市府提供給議員的各種資料。

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包括去年3月，柯文哲為台智光案砲打蔣萬安市府，議員針對台智光案索資，馬上索資馬上給；京華城案，蔣市府在半天內就給出近2000頁的資料。蔣萬安想藉議員的手打柯文哲時，資料給得有夠迅速，現在發現自己受不了議員的監督強度了，再正常不過的索資就變成「不合理索資」，甚至還指控議員索資「讓基層不堪其擾」、「造成基層公務員龐大壓力」，連市府公務員離職的鍋也想甩給議員。

簡舒培說，市府除了針對她頻爆料陳年舊案指她索資施壓，雖已被她破解，但政治動作仍不斷，最新一篇透露市政會議內容給特定媒體報導「市政會議變吐苦水大會」，通篇針對民進黨議員索資而來，但惡意索資、把官員叫去罵到哭的議員，是國民黨的陳重文。蔣萬安市府專挑綠營議員進行一連串關於索資的政治攻擊，到底是自己爛草莓禁不起議員監督？還是想藉媒體之手打壓議會監督？

台北市議員簡舒培說，議會向市府索資行之有年，柯文哲、郝龍斌市府都做得到，唯有蔣萬安市府官員唉唉叫！（記者何玉華攝）

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