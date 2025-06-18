統戰推手？ 畢典嗨唱中國洗腦歌 中市議員批林谷隆有「紅媒」色彩

台中市數位發展局長林谷隆參加亞大畢業典禮，嗨唱中國洗腦歌曲「大展鴻圖」惹議。（圖：市府提供）

2025/06/18 19:13

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市數位發展局長林谷隆日前在畢業典禮致詞時，竟嗨唱來自中國的洗腦神曲「大展鴻圖」，民進黨市議員陳俞融及陳淑華今天均指出，林谷隆曾在有「紅媒」色彩的中評社擔任記者，但官網首長資歷卻隱去不提，致詞卻公然「抖音化」，成為統戰文化推手；林谷隆回應，以年輕人間流行短影音，祝福大學生都能大展鴻圖。

林谷隆日前參加亞洲大學畢業典禮，竟引中國洗腦歌「大展鴻圖」當致詞內容，當天他嗨唱歌詞「別墅裡面唱k，水池裡面銀龍魚，我送阿叔茶具，他研墨下筆直接給我四個字，大展鴻圖…」，稱祝福畢業生大展鴻圖，致詞引起爭議。

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陳俞融說，當前中共透過短影音平台進行文化滲透與輿論操控早非新聞，作為台中市「數位發展」的主管機關首長，更應具備辨識網路文化背後政治意涵的能力，林谷隆卻帶頭「抖音化」，令人遺憾；她呼籲，台中市長盧秀燕應正視此事，尤其數位局肩負台中數位治理重責，應以專業與格調為本，不該成為統戰文化的推手，官員更不應為求表面人氣，而輕忽國家認同的基本立場。

陳俞融另質疑，林谷隆擔任數位局長迄今，官方網站的首長經歷仍持續隱匿曾在「紅媒」中評社工作4年的經歷，去年就已提出質詢要求改進，迄今未更改，林谷隆是覺得紅媒的背景不堪，還是擔心市民質疑局長的政治立場和專業能力。

陳淑華則指出，盧秀燕的子弟兵立委連署國民黨立委提出台海內海化的提案，今天又出現掩蓋紅媒經歷的數位局長林谷隆，以中國歌「大展鴻圖」勉學生，台中市數位局掌握台中資安令人無比擔憂，更質疑是否刻意向對岸釋放某種訊息；陳淑華說，台灣人訴求反共護台，盧秀燕應說清楚對中國態度不要閃躲。

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