金廈海域中線養蚵引發合法掩護非法爭議 金門海巡、縣府都有話說

針對養殖戶在金門、廈門海域「中線」附近養蚵，龐大的蚵棚面積約七十多公頃，縣府表示，查拆違法蚵架經費龐大，非地方財政能承擔。（金門縣政府提供）

2025/06/18 19:43

〔記者吳正庭／金門報導〕養殖戶在金門、廈門海域「中線」附近養蚵，還有中國漁民進出，引發合法掩護非法經營疑慮，甚至國安隱憂，海巡署金馬澎分署今天說，要拆蚵架縣府有不同考量；金門縣政府則說，查拆違法蚵架經費龐大，非地方財政能承擔，建議准許中國漁民進入養殖區自行拆除蚵架，由海巡單位全程監管，彰顯我方海域主權及杜絕違法情事。

養殖戶在金、廈兩岸中線養蚵，出現「灰色地帶」，甚至中國採收、金門業者運回的「協作」方式，是相關單位「默許」的結果。對此，海巡署認為媒體報導「金廈分工養蚵、兩岸一家親」部分內容與事實不符，提出澄清。

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海巡署長張忠龍說，海巡嚴格取締中國漁船越界，有帶案、有扣船，絕沒有「默許」的情形。

海巡署說，金門縣政府2007年、2011年各核准金門檳榔嶼海域養蚵區2公頃，緊臨金廈禁、限制水域線，距離中國廈門約1.73浬，但養殖業者未按申請範圍作業，實際範圍從2011年9月的75.03公頃，一度在2016年5月擴大到172.51公頃，目前為72.38公頃。這段期間，金門海巡隊曾查獲金門養殖業者非法僱用中國漁工在養殖區作業，經金門地方法院判處6至10個月。

海巡署說，縣府核准4公頃養殖區，業者卻以合法掩護非法，逐步擴大養殖面積，是未經核准經營漁業的行為；金馬澎分署2023年起數度函請地方漁政主管機關要求拆除違法蚵架，但沒有具體結果。

海巡署指出，海洋委員會主委管碧玲為澈底解決違法蚵架拆除問題，2024年11月啟動跨部會研商，歷經半年協調，至今關鍵在金門縣政府有不同考量，海巡署的職責在拆除作業中負責戒護，這段期間均加強巡查，嚴禁中國人越界採捕。

海巡署統計，2008年至今，金馬澎分署已查獲金門養殖業者非法僱用中國人士從事養蚵8船18人，其中6船14人經司法機關判處有期徒刑或罰金在案，2船4人正由檢察官指揮偵辦中；另裁罰125萬元，沒入5艘中國籍採蚵船、蚵1萬3914公斤及蚵苗2萬尾。

金門縣政府產業發展處說，若由縣府查拆違法蚵架，所需經費龐大，不是地方財政能承擔，且金門地區也沒有相關專業船舶與人力可對應此工作；此外，拆除後養殖廢棄物的處置是棘手問題，執行過程更存在兩岸衝突等諸多風險。

縣府建議，可參考2005年的處理模式，准許中國漁民進入我方海域中的非法養蚵區，自行拆除養殖設施帶回中國的方案，並由海巡單位全程戒護監管，以彰顯我方海域主權及杜絕違法情事，並維持區域和平穩定。

海巡署署長張忠龍說，海巡嚴格取締中國漁船越界，有帶案、有扣船，對於非法養蚵，絕沒有「默許」的情形。（記者吳正庭攝）

海巡署表示，2008年至今，金馬澎分署已查獲金門養殖業者非法僱用中國人士從事養蚵8船18人，其中6船14人經司法機關判處有期徒刑或罰金在案，2船4人正由檢察官指揮偵辦中。（海巡署提供）

海巡署說，2008年至今，金馬澎分署已查獲金門養殖業者非法僱用中國人士從事養蚵8船18人。（海巡署提供）

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